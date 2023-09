Análisis: Una Tercera División balear con muchas incógnitas

Muchos aspirantes y pocos premios. Esto es lo que le espera a una Tercera División balear que aumenta a 18 equipos. Muchos clubes posicionados para conseguir el título o el play off de ascenso a Segunda RFEF… o quedarse en zona de nadie. Los descensos del Mallorca B y del CD Ibiza más la continuidad en la quinta categoría del fútbol estatal de proyectos como los del Poblense, Manacor, Santanyí y Platges de Calvià entre otros puede provocar a priori un monumental atasco en la zona noble de la clasificación. O no. Dependerá de lo que dictamine la competición, único e irrefutable juez que pondrá a cada uno en su sitio.

Los de arriba

El Mallorca B parece a priori claro candidato a campeonar. En su condición de equipo prácticamente profesional, con un técnico del empaque de Gustavo Siviero y una plantilla tremendamente joven (para lo bueno y lo malo), el filial bermellón está ‘condenado’ a luchar por el título pese a la incógnita de poder calibrar su nivel real. Futbolistas como Dani Luna (colombiano, internacional sub-20), Carles Sogorb (internacional sub-17), Rubén Quintanilla o Luis Montiel pueden marcar diferencias en la categoría.

El CD Ibiza IP será un hueso duro de roer. Pese al verano convulso a nivel social, la realidad es que la presencia de Raúl Casany en el banquillo, la confección de una plantilla prácticamente nueva y el hecho de ser un exequipo de Segunda RFEF confiere a los pitiusos la condición de principal ‘outsider’ del filial mallorquinista. Javier Jiménez (exjugador del UCAM) bajo palos, Cristian Cruz (Peña Deportiva) en defensa, Jaime Villar en la medular y los mallorquines Nofre Riera (Manacor) y Xesc Navalón (Santanyí) en ataque dan a los de Can Misses 3 un potencial muy a tener en cuenta.

Manacor y Poblense, con objetivos muy marcados en el pasado curso, quieren resarcirse del bajón que supuso quedarse fuera de la lucha real por el ascenso. Los rojiblancos, tras un final de agosto muy convulso con la marcha de su técnico Pep Barceló, espera que la vuelta a casa de Jaume Mut devuelva al Manacor a la pugna por subir. Y con mimbres de sobra para batallar por el cambio de categoría. Una vez más, el veterano Nico Rubio marcará diferencias en ataque mientras que en la retaguardia la dupla Garí–Vecina cimentarán un año más el muro defensivo manacorí.

El Poblense apuesta por la continuidad, con ligeros retoques para apuntalar al equipo que una temporada más dirigirá Óscar Troya. Un portero sobrado de experiencia (Xavi Ginard) y un delantero al que se le caen los años y los goles (Marcos Jiménez), acompañados por un listado de buenos futbolistas con talento, tratarán de mejorar lo que se hizo la pasada campaña.

Los aspirantes

Con nivel de sobra para estar muy arriba, dependerá de cómo arranquen para valorar su situación real un grupo de aspirantes a meterse en el play-off. Un ejemplo claro es el Santanyí, con nuevo técnico (Luis Aguado), una plantilla muy renovada y su condición de equipo vinculado al Atlético Baleares.

De un histórico como el Constància, todos coinciden en señalarlo como un rival muy a tener en cuenta, sobre todo en ataque: el manacorí Joan Roig ‘Moreta’ y el inquer Mateu Ferrer son claros sinónimo de gol. Con el exjugador del Alcúdia Nico Cruz como complemento y los experimentados Sergio Campoy y Nico Baleani en la medular, el equipo promete de la mano de Guillem Llaneras.

No se puede olvidar al Platges de Calvià. A la chita callando el equipo de Carlos Martínez, con 285 partidos dirigiendo al conjunto naranja, buscará mejorar los números del pasado ejercicio y volver a ser aspirante a estar arriba. Apostando por la continuidad (12 jugadores de la anterior campaña y tres juveniles que suben) y jugadores como Marc Esteve (Andratx) o Nilson Samudio (Alaró), en Magaluf quieren que de nuevo se hable de la ‘naranja mecánica’.

Y en Lloseta, todo es esperanza. Una nueva directiva, un nuevo proyecto deportivo y cómo no, con el técnico más veterano de la categoría en los banquillos: Nico López. Tras superar un complicado trance de salud debido a un accidente en Marruecos, afronta con la ilusión de un juvenil su novena temporada en el club llosetí para un total de 33 en Tercera. Pese a mejorar en calidad, la plantilla sigue siendo un poco corta, pero con la ambición de empezar a sumar crédito para que en dos temporadas (según está planificado) el Llosetense recale en Segunda RFEF. Argumentos como los de Mingo, Jorge Cano, James y la llegada de hasta ocho nuevas caras dan visibilidad a un proyecto muy nuevo en su concepto.

Los repescados

CF Sóller e Inter Manacor siguen en Tercera por la enésima reestructuración del grupo. Deportivamente hablando no se lo ganaron, pero intentarán aprovechar esta ‘segunda oportunidad’ para no perder la categoría. Toni Sánchez desde Can Maiol y Jaume Mut ‘junior’ desde Na Capellera tratarán de obrar otro nuevo milagro en forma de permanencia con plantillas híper jóvenes y escaso recorrido en Tercera.

Arenal y Alaior, dos históricos que regresan El análisis de la Tercera balear no se entendería sin la presencia de dos clubes que el pasado mes de junio volvieron a Tercera: Alaior (11 años de ausencia) y Arenal (13). José Ángel Moyano, que coge la plaza de Raúl Capó (técnico del ascenso), y Sergio Tíscar, responsable de que la Playa de Palma vuelva a nombrarse a nivel nacional, con plantillas muy ajustadas y continuistas buscarán engordar su currículo salvando los muebles junto con equipos como el Collerense (sin Espadas en el banquillo), Binissalem (con más de una decena de caras nuevas), Portmany (en el año de su centenario), Alcúdia (toda una incógnita) y el Felanitx de un Cosme Andreu que pasa por ser todo un seguro de vida en el banquillo del club de Es Torrentó.