Javier Aguirre ha explicado en la rueda de prensa posterior al partido que su equipo ha mejorado. “Ahora el resultado es lo de menos, las sensaciones han sido buenas y estoy tranquilo porque vamos avanzando y hemos sabido competir, algo que el año anterior nos dio mucho y ya mejoraremos en el juego”, ha señalado.

Sobre el partido, el ‘Vasco’ ha subrayado que el Mallorca ha podido perder. “El rival nos generó muchas ocasiones en la primera mitad y pudimos perder”. En relación a los últimos tres partidos, el mexicano ha expresado estar satisfecho. “El equipo ya se parece más a la temporada pasada. Somos un equipo que explotamos bien nuestras características. No te vas contento, pero acabamos el primer partido con portería a cero y sales del descenso, que también visualmente te ayuda”, ha manifestado.

"Espero mucho más de Larin, hoy hemos intentado con dos delanteros poner centros al área y no rematamos ni uno"

Aun así, Aguirre espera más de algunos jugadores que todavía “no están en su nivel”. “Espero mucho más de Larin, hoy hemos intentado con dos delanteros poner centros al área y no rematamos ni uno. Le dije en el entrenamiento que no estaba ni a su 15 por ciento de lo que jugó en Valladolid. He echado en falta explotar los carriles. Muriqi se pegó un ‘palizón’ por nada”, ha matizado. Larin no es el único futbolista del que Javier Aguirre espera más. “Quiero ver a Sergi Darder con balón porque tiene la capacidad para generar ocasiones, que haga conducciones, que Amath espabile porque calidad tienen, vamos poco a poco”, ha señalado.

Precisamente se le ha preguntado al técnico por el cambio del mallorquín y por el gesto y las palabras que se han dedicado. “Lo que le dije a Sergi queda entre nosotros. Se dicen cosas en caliente que quedan en el vestuario y por eso odio ese micro”. Además ha justificado su cambio. “Fue un tema físico. Con base a la experiencia decidimos que no iba a aguantar los 90 minutos. Le da la pausa al equipo. Sergi conoce la liga, está muy arropado, no voy a descubrirlo, con él tengo que sacarle el máximo rendimiento y lo estamos buscando”, ha expresado.

Aguirre ha puntualizado que entiende las críticas por el juego y que es “parte” de su trabajo, pero que el objetivo principal es la salvación. “Mi sensación es muy buena y vamos para arriba. No mando toques de atención en la alineación”, ha afirmado.

Sobre la suplencia de Copete, el entrenador bermellón ha matizado que el que se duerma irá al banquillo, ahora tienen competencia. “Copete no puede relajarse, hay que espabilar, el que se duerme se va a un costado”. Además ha valorado el partido de Van der Heyden. “Siebe ha resuelto muy bien sus acciones”, ha subrayado.

Llabrés

El canterano mallorquinista, y ya jugador de la primera plantilla del Mallorca, Javi Llabrés, ha manifestado que quiere minutos. “Al final es un orgullo defender la camiseta del Mallorca, hemos sacado un punto y hay que seguir, no queda otra”, ha declarado.

Por su parte, el técnico del Athletic Club, Ernesto Valverde, ha explicado que el viento ha provocado imprecisiones y que su equipo ha podido ganar. “Abajo se notaba mucho. Tienes que defender cualquier estrategia, y no hemos tenido suerte de cara a portería. Son Moix es un campo complicado, pero hemos podido ganar el partido. Al final estás cerca y el poder atravesar alguna línea es muy difícil. Es complicado este campo. Hay que darle mérito al rival y hemos estado concentrado cuando ellos tenían el balón parado”, ha manifestado.