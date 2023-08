El presidente de la Federació de Futbol de les Illes Balears, Pep Sansó, ha comunicado esta tarde ante los medios que la institución balear ha pedido el cese de Luis Rubiales. “Después de realizar un análisis y dejar a todo el mundo opinar, se ha decidido que se reprueba el acto del presidente del la Federación española y se solicita su dimisión. Si en cualquier momento Rubiales volviera a ser presidente de la RFEF, nos emplazaríamos para tomar las medidas oportunas”, ha destacado. Además la asamblea formada por los organismos de todas las islas ha aprobado un protocolo de violencia sexual, por unanimidad de la Junta Directiva, para que cualquier acción semejante se pueda castigar. “Hemos aprobado un protocolo de violencia sexual, o problemas de esta índole, porque no queremos que estos hechos desafortunados que han sucedido vuelvan a ocurrir”, ha verbalizado.

Sansó, ha especificado que en las próximas elecciones habrá un "plan de igualdad" dentro de la propia federación. “Sin ninguna duda, la federación balear se compromete en las próximas elecciones a que la ley de paridad sea un punto imprescindible para que tanto hombres como mujeres tengan una incorporación clara”, ha subrayado.

"Estos hechos siempre ponen en peligro la candidatura del Mundial para España" Pep Sansó - Presidente de la FFIB

El presidente de la balear espera que el actual presidente interino de la Real Federación Española Fútbol, Pedro Rocha, siga en el cargo. “Pedro Rocha es una persona que podrá hacer bien esta situación designada. Ayer los presidentes territoriales les apoyamos para llevar esta nave”, ha mencionado.

Respecto a la posible destitución del seleccionador femenino, Jorge Vilda, el de Vilafranca ha expuesto que esta decisión es responsabilidad del nuevo presidente nacional. “Sin ninguna duda, estos días se hablará del tema Vilda, que es competencia del nuevo presidente, y tiene que estar refrendada por la Junta Directiva. Yo soy parte de esa junta y no vería adecuado dar una opinión por mi parte. Estoy convencido que Pedro Rocha y el fútbol femenino tomarán la decisión adecuada”, ha explicado.

Sobre la candidatura de España para el Mundial 2030, Sansó ha lamentado que los hechos ocurridos no ayudan en nada para su celebración. “Estos hechos siempre ponen en peligro la candidatura del Mundial pero no hay dudas de que la RFEF está reestableciendo las relaciones con las instituciones y trabajaremos de la mano del CSD, es importante que el fútbol profesional y no profesional deje el enfrentamiento y trabajen juntos porque ambos se necesitan. Debemos ir de la mano”, ha aclarado.

Además, ha anunciado que se intentará realizar un reconocimiento a las campeonas del mundo Mariona Caldentey y Cata Coll y un homenaje "a la gente que siempre ha estado detrás del fútbol femenino para que haya llegado a donde está ahora", ha finalizado.