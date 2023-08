Carlos Sainz ha salvado lo mejor que ha podido un fin de semana en el GP de Países Bajos en el que Ferrari no ha estado a la altura. El piloto madrileño ha sufrido desde el primer día en Zandvoort: Empezó cediendo su asiento en los Libres 1 al piloto de la Academia Robert Shwartzman y luego tuvo que lidiar con un coche que sigue siendo difícil de conducir y más en circuitos de altya carga como el trazado neerlandés. Incluso con la dificultad añadida, Sainz ha llegado a rodar tercero y ha defendido con uñas y dientes su quinto final frente al acoso de Hamilton. No ha terminado satisfecho con el balance y piensa ya en el Gran Premio de Italia.

"La carrera ha sido durísima, hemos ido luchando todo el rato con coches que iban mucho más rápido que nosotros. Aun así, nos hemos mantenido en la pelea, no hemos cometido errores y hemos acertado en gran parte con la estrategia , lo que nos ha servido para luchar por una quinta posición. Creo que este fin de semana no había mucho más a lo que pudiésemos aspirar", ha reconocido Carlos.

"Espero que en Monza, la próxima semana, vayamos bien otra vez. Este creo que ha sido un fin de semana para limitar daños, esta claro que hemos sufrido mucho con el coche en carrera, en clasificación. Hay que intentar aprender de ello. Hemos sido tan lentos... ¿cómo puede ser que los Alpine, los McLaren, todos vayan mucho más rápidos que nosotros?... Confío que en Monza volvamos a nuestro lugar", ha apuntado Sainz.

Sainz lo ha pasado especialmente mal en las últimas vueltas de carrera, con los neumáticos al límite y con Hamilton al acecho: "Sobre todo ha sido duro el último stint. No me quedaban ruedas intermedias, he tenido que poner unas super usadas de la clasificación, estaban muy abiertas por culpa de unas vueltas que di ayer en seco con ellas y la rueda no me ha dado ningún grip y por eso no hemos ido rápido y he tenido que depender de Hamilton. Al principio de carrera con la inter nueva la verdad que no iba mal", ha revelado.

El madrileño, que sube al quinto puesto en el Mundial de pilotos, por delante de su compañero Leclerc, que hoy ha abandonado, ha lamentado también no haber podido pelear por el tercer puesto en el que se ha situado tras la parada lenta de Alonso. El asturiano ha vuelto a pista por detrás de Carlos, pero le ha lanzado un ataque fulminante: "Un segundo me ha durado el podio. Desgraciadamente... No había hoy ritmo para podio, no había por donde cogerlo, mira que lo he intentado. Pero no, degradamos más, íbamos más lentos, suficiente hemos hecho hoy con haber estado en posiciones de podio en algún momento", ha zanjado, resignado.