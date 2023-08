Mariona Caldentey y Cata Coll, las flamantes campeonas del mundo de fútbol, han recibido un caluroso homenaje en la Llotja de Palma en un acto multitudinario liderado por la presidenta del Govern, Marga Prohens, y el resto de autoridades. Con una gran sonrisa y visiblemente cansadas, las futbolistas no han parado de recibir felicitaciones y fotografiarse con los presentes tras conseguir una gesta de este calibre. La Llotja de Palma ha sido escenario de un emotiva presentación de las campeonas del mundo. La gente, que esperaba en pie dentro del recinto ha aplaudido a la entrada de las dos mallorquinas que no se esperaban tanta multitud. Las protagonistas han entrado por una pasarela que les conducía hasta el escenario del acto.

"No me esperaba tanta gente, esto te hace sentir muy querido porque la gente respeta y valora lo que haces y es lo mejor de cualquier profesión. Nos hemos sentido muy queridas, ha sido un acto muy bonito y emotivo y dar las gracias a todos los que nos han animado, a los que han venido y a los que no. Seguiremos luchando para seguir ganando cosas", ha explicado muy feliz Mariona Caldentey ante los periodistas. En su discurso, la centrocampista de Felanitx ha agradecido la presencia de la gente en el acto. "Daros las gracias a todos. Jugábamos en la otra punta del planeta, pero la verdad que sentíamos el apoyo de las islas muy cerca. Nosotras cuando la gente nos pregunta de dónde somos, estamos orgullosas de decir que somos mallorquinas, y seguiremos luchando para seguir ganando títulos", ha concluído.

La otra campeona, Cata Coll, algo afónica, también ha mostrado su alegría. "Estoy super orgullosa, doy las gracias por apoyarnos y visualizarnos porque el deporte femenino va a más. No podía acabar mejor la temporada. Se ha demostrado que en España hay mucho talento y queremos ir a más", ha apuntado.

"Como veis no tengo mucha voz", ha empezado Cata su discurso. "Se está demostrando que el fútbol femenino está creciendo a pasos agigantados, esta situación que se ha generado, también es parte de todos vosotros que nos estáis apoyando una barbaridad. Siempre os estaremos agradecidas por ello, y estamos orgullosos del proceso, de todos los entrenadores que hemos tenido y de todos los clubs por los que hemos pasado.", ha explicado la portera de la selección.

"Ahora muchas niñas os tendrán como referentes en un deporte dónde todavía queda mucho para conseguir la igualdad" Marga Prohens - Presidenta de les Illes Balears

Por su parte, la presidenta de las Illes Balears, Marga Prohens, ha destacado que Mariona y Cata serán a partir de ahora el reflejo de muchas niñas. "Hemos visto como habéis llegado a lo más alto a nivel internacional, y sí, ahora muchas niñas os tendrán como referentes en un deporte dónde todavía queda mucho para conseguir la igualdad", ha subrayado Prohens. La presidenta se ha emocionado junto a Caldentey cuando ha hablado de la inspiración que ha fue el padre, fallecido el 2018, para la jugadora de Felanitx.

Las jugadoras han recibido por parte de las diferentes autoridades, algunos regalos para homenajearlas. Desde una pieza de cerámica, típica de Pòrtol, para Cata, hasta un mosaico de papel con su silueta para la de Felanitx. En el acto, las jugadoras no han podido despegarse de la cantidad de niñas y niños que esperaban para hacerse una foto junto a las campeonas. Finalmente, la recibida de las campeonas ha concluido con un grito hunánime por parte de todos los asistentes: "¡campeonas del nundo!"

Las futbolistas de Pòrtol y Portocolom compartieron su alegría con los presentes. El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés; el alcalde de Palma, Jaime Martínez; el conseller de Turisme, Cultura i Esports, Jaume Bauzà; el director general d’Esports, Joan Antoni Ramonell; la alcaldesa de Felanitx, Catalina Soler; el alcalde de Marratxí, Jaume Llompart, i el presidente de la Federació de Futbol de les Illes Balears, Pep Sansó, felicitaron a las jugadoras, que fueron titulares en la gran final en la que España tumbó a Inglaterra (1-0).