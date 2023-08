Golpe de efecto del Voley Palma fichando a uno de los mejores centrales de la Superliga. El cuadro mallorquín incorpora a Maximiliano Scarpin para afianzar su ataque y bloqueo en la red con los 197 centímetros del argentino. Con su incorporación, el técnico Abel Bernal ya cuenta con once jugadores en plantilla: los colocadores Arjones y Sánchez; los receptores Cairús y Giménez; los opuestos Rodríguez y De la Rosa; los líberos Osado y García; y los centrales Seybering, Scarpin y el propio Bernal.

Procedente del Léleman Conqueridor Valencia, Scarpin disputó 24 partidos la temporada pasada en los que sumó un total de 201 puntos, de los cuales 57 fueron tras bloqueo. El jugador argentino jugará su cuarta temporada consecutiva en España, por lo que tiene experiencia en la competición y está adaptado al juego que se practica en las pistas del país. Con la incorporación de Maximiliano Scarpin el Voley Palma, ficha puntos, bloqueos, experiencia y calidad para conformar una plantilla que estará a la altura de las ilusiones tanto del club como de los aficionados.

Scarpin, nacido en Avellaneda, Santa Fe, el 22 de febrero del 1990, empezó su carrera profesional como jugador de voleibol en el 2007 cuando ingresó en las categorías inferiores de la selección argentina, un año antes de fichar por el Bolívar y quedar campeón de la liga argentina. El central jugó doce temporadas en su país natal y en el verano del 2019 dio el salto a Europa para jugar en la liga Pro B francesa con el Saint Quentin. La siguiente temporada vino a España para enfundarse la camiseta del CV Melilla, donde jugó dos temporadas en las que consiguió el título de la Copa del Rey y disputó una final de la Superliga. La temporada pasada jugó con el Léleman Conqueridor Valencia y rindió a un alto nivel, confirmando que es uno de los centrales por excelencia de la competición.

«Se está haciendo un proyecto más que interesante»

El central argentino se muestra ilusionado para afrontar una temporada en la que tiene muy claros los objetivos. Scarpin valora el club en el que recala y destaca que «siempre que he jugado en España he recibido comentarios excelentes de este club y por eso estoy contento de formar parte de él. Además, es uno de los históricos de la Superliga. Se está haciendo un proyecto más que interesante y por esto estoy feliz de poder ser parte del Voley Palma».

El jugador de Avellaneda entiende el contexto en el que ha estado el club esta última temporada, por eso se marca hitos importantes para que el nombre de Palma vuelva al sitio que se merece dentro del voleibol nacional: «Es uno de los clubes históricos y grandes de la Superliga, así que uno de los objetivos principales de esta temporada va a ser volver a entrar en los playoff. Creo que es un objetivo, además de dejar al club lo más arriba posible. Estar en los playoff y estar en la Copa del Rey sería un merecido lugar y creo que va a poder ser posible», afirma.

Scarpin cree que aterriza en el club adecuado para afrontar el nuevo curso, ya que asegura que «tengo las mejores impresiones posibles sobre el equipo. Conozco varios jugadores, como José Osado que he jugado con él o Abel o Cairús que he jugado en contra, y me parecen excelentes profesionales. Desde mi lugar podré sumarme a ellos de la mejor manera e intentaré aportar lo más que pueda para el buen funcionamiento del equipo». El central llega dispuesto a aportar y, además, en un lugar que considera maravilloso: «Palma me parece un muy buen lindo lugar como para estar ahí los meses de competición. Estoy muy contento también de poder conocer esta ciudad que me parece maravillosa», declara.