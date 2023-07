Álex Abrines ha presentado esta mañana en el concesionario Proa Group de Son Castelló el campus de baloncesto que lleva su nombre. El mallorquín y capitán del FC Barcelona aspira a entrar en la lista definitiva para el Mundial del próximo septiembre. Respecto a las salidas de Mirotic y Jasikevičius, lo considera “un problema” pero asegurar que no pueden ser “excusas” para disputar todos los títulos de la próxima temporada. Antes de la presentación, Abrines ha querido agradecer a Proa Group y al ayuntamiento de Muro que sigan apostando por el campus.

Sobre el próximo Mundial de baloncesto que se disputará este setiembre en Indonesia y Japón, el mallorquín ha expresado que él ya comunicó que le gustaría ser uno de los elegidos para disputar el torneo. “Mi idea es estar en el Mundial, después de la lesión del año pasado tenía muchas ganas de vestir la camiseta de la selección. Si el seleccionador me necesita, allí estaré. Para mí sería un honor representar a la selección. No será la lista definitiva y habrá que luchar para conseguir un sitio, pero solo estar en la concentración motiva. Somos una familia, vamos con los amigos de la liga y habrá el reencuentro de muchas caras”, ha recalcado.

"Somos el Barcelona y debemos pelear por todos los títulos"

Tras las inesperadas salidas de Nikola Mirotic, estrella del Barcelona y de su entrenador, Šarūnas Jasikevičius, el jugador ha destacado que ha sido un problema. “Al final hay que entender la posición del club. No es la idónea, hay que hacer cambios por la situación económica. El Barcelona tiene mucho nombre y con los que nos hemos quedado y los que vendrán al final no hay excusa para no pelear por todos los títulos”, ha mencionado.

Sobre el balance de la temporada el alero blaugrana ha destacado que ha sido buena pero que todavía tienen la espina guardada de la Euroliga. “Aunque no hayamos conseguido ser campeones de Europa, hemos ganado en estos tres años dos Ligas y dos Copas del Rey y hemos estados en tres finales de Euroliga, algo que no se había hecho nunca”. A nivel personal, el mallorquín ha expresado que empezó la temporada con algunos dolores pero que a final ha estado a muy buen nivel. Abrines ha destacado que el Barcelona intentará hacer un nuevo proyecto con la base de estos años. “La idea es crear un bloque de jugadores españoles, con jóvenes sin perder la ambición de disputar todos los títulos. Espera que vengan dos, tres, cuatro fichajes para poder competir. "Somos el Barcelona," ha manifestado.

" Me siento orgulloso de que salgan tan buenas promesas de las islas, especialmente de Mallorca"

Tras el reciente oro conseguido por la selección española sub19 de baloncesto en el Mundial de Hungría, Abrines ha destacado que es una nueva generación de oro. “Es un honor que los más jóvenes vuelvan a poner el baloncesto español en lo más alto. Eso quiere decir que desde las canteras se está haciendo un muy buen trabajo”, ha remarcado. Sobre el mallorquín que ha disputado el torneo, el ala pívot Baba Miller, Abrines ha declarado que se siente orgulloso de que salgan tan buenas promesas de las islas, especialmente de Mallorca. “Al final aquí tenemos bastante talento y se demuestra en la Liga Endesa incluso en la NBA. Ojalá le llegue una buena oportunidad y pueda jugar con él en los años próximos”, ha declarado.

Finalmente ha dado un consejo sobre a estas promesas del baloncesto español que estarán en el draft de la NBA. “Es paciencia. Al final desde meses atrás, yo sabía que me iba a presentar y te pueden poner expectativas y a veces es más presión, lo que tenga que ser será. Ellos no tienen que pensar sólo en el futuro, ya que no te aseguran nada”, finalizó.

Por su parte, Patricia Puerto, directora de marketing de Proa Group ha agradecido la confianza en Abrines un año más. “Es un placer colaborar con el campus Abrines. Nuestra labor es poder ceder vehículos al campus, aportamos coches de cero emisión, y llevamos desde el inico en 2019 cuando hubo el primer campus. Finalmente ha felicitado al mallorquín por el título de campeón de la Liga Endesa.