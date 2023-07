El Torneo Diario de Mallorca cumple 22 años, ¿qué destacaría de la cita de este año que se ha convertido en todo un clásico?

Pues destacaría que en estos momentos la gente tiene muchísimas ganas de participar en los Torneos y competir. En el último Torneo que organizamos hace poco en 15 días tuvimos que cerrar inscripciones y para el Torneo Diario de Mallorca Trofeo Estrella Damm esperamos llegar a los 400 participantes.

Desde hace siete años Pins Pádel Club es la sede del Torneo, ¿qué representa la organización de un evento que concentra a tantos participantes?

Ser sede por séptimo año consecutivo del Torneo de Pádel más importante y prestigioso de Baleares es una responsabilidad muy grande. En Pins estamos muy orgullosos y felices que año tras año Diario de Mallorca y todos los importantes patrocinadores del Torneo confíen en nosotros para un evento de tal magnitud.

¿Qué consejos daría a todos aquellos que quieran participar en la 22 edición del torneo que se celebra en septiembre?

Sobre todo que vengan a Pins a disfrutar de un Torneo espectacular, que se diviertan jugando y se lo pasen fenomenal. La competición ayuda y mucho en la formación del jugador. Muchos de los participantes reciben clases de pádel durante todo el año. La motivación de aplicar en el Torneo lo aprendido en las clases es uno de los factores que hace que un jugador se apunte a un Torneo y quiera competir. Quiere sentir que hay una progresión positiva en su juego y la mejor manera de comprobarlo es en los Torneos.

En esta ocasión, habrá cinco categorías masculina y femenina, mixto B y mixto C, ¿cada vez hay más categorías? ¿A qué se debe este incremento?

En principio habrá 12 Categorías, de 1ra a 5ta en Masculino,de 1ra a 5ta en Féminas y las categorías de Mixtos B y Mixtos C. En un torneo tan importante es fundamental abarcar todos los niveles. No queremos que nadie se quede sin poder participar porque no pongamos en juego su categoría, con estas 12 Categorías quedan todos los niveles cubiertos y puede jugar desde el mejor jugador con nivel top hasta el principiante de iniciación que lleve poco tiempo practicando pádel.

Pins Pádel es un club familiar. ¿Puede describir sus características principales y los servicios que ofrece?

Para nosotros es muy importante que el cliente note un trato muy personalizado. Nos adaptamos a sus necesidades. Tenemos unas magníficas instalaciones con 14 pistas de dobles, 9 de ellas cubiertas, y 2 pistas individuales. Por supuesto ofrecemos clases particulares y clases grupales tanto de adultos como infantiles. Organizamos partidos de todos los niveles, para los más peques ofrecemos Campus de Navidad, Campus de Semana Santa y nuestro Campus Estrella que es el Campus de Verano con piscina. Además, ofrecemos la posibilidad a nuestros clientes de poder federarse y participar en los Campeonatos de Mallorca Federados defendiendo los colores de Pins. Tenemos tienda, fisio, nuestro restaurante recién renovado “Pins Club House” y una gran novedad, nuestra Pista 7 ha sido habilitada para poder practicar un nuevo deporte que está arrasando en EEUU, el Pickleball.