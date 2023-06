Rafa Nadal no ha querido perderse el homenaje a Feliciano López, aunque no ha estado in situ en el Mallorca Country Club y lo ha hecho a través de un mensaje de vídeo, que la organización del Mallorca Championships ha emiitdo a través de los videomarcadores.

«Felicidades, has tenido una carrera increíble… buena, larga y regular. Has cumplido el sueño de dedicarte a lo que soñabas desde pequeño», ha señalado el tenista manacorí, quién sí estuvo en en el partido de primer ronda que disputó Feliciano López en el Mallorca Championships. «Has sido un jugador súper destacado en un mundo tan súper competitivo como el tenis. Muchísimas felicidades, tiene mucho muchísimo mérito haber conseguido todo lo que has logrado y mantenerlo durante tanto tiempo», ha destacado Nadal, que ha añadido: «A nivel personal, sólo me queda felicitarte» «Me alegro muchísimo de que tu último partido sea aquí, en mi casa… espero que lo hayas disfrutado al máximo», ha concluido Nadal.