La mallorquina Alba Torrens, autora de 27 puntos en la semifinal que España ganó contra Hungría en el Eurobasket, aseguró tras el triunfo que fueron el trabajo defensivo coral del equipo y su aguante ante el intento de remontada de su rival las claves de su victoria

«Cuando el partido se ha puesto duro hemos aguantado y no nos hemos caído. Mañana toca más y nos prepararemos de la mejor manera posible para la final», añadió la alero de Binissalem, que destacó que «la defensa y la energía» marcaron el partido más allá de sus 27 puntos.

«Sabemos el camino que hemos tenido que caminar para llegar aquí. Hemos vivido momentos duros en los últimos años pero hemos estado juntas en todo momento, cuando hemos ganado y cuando no y esa es una de nuestras fortalezas. En este campeonato hemos tratado de no pensar en el pasado, de pensar en el presente. No empezamos bien pero nos lo tomamos como una oportunidad para crecer paso a paso y aquí estamos. Es muy especial», destacó.

Torrens dijo que están «muy contentas de estar en esta situación» y señaló que han llegado a esta final «como un equipo» y que así la jugarán porque para ellas «no hay otra manera». «Estoy muy orgullosa de ser parte de este equipo y no hablo solo de jugadoras», añadió.

La mallorquina ha vuelto a jugar un Eurobasket tras perderse las dos últimas ediciones y destacó que no sólo disfruta por volver a ganar sino por el recorrido. «Me he perdido los últimos dos así que lo primero es gratitud porque no hay que dar nada por sentado. Me lo he pasado muy bien en el camino, no solo ahora que hemos ganado. Todo tiene más sentido si lo compartes con este equipo», explicó.