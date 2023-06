El inglés Jude Bellingham ya es oficialmente jugador del Real Madrid. El mejor futbolista de la pasada Bundesliga, donde militó en el Borussia de Dortmund, ha firmado por seis temporadas por los blancos y estará en el Bernabéu, como mínimo hasta junio de 2029, cuando tendrá 26 años.

Dorsal número 5 por Zidane

Bellingham lucirá el dorsal número 5, en homenaje al jugador que ha sido su ídolo desde que comenzó a jugar en su Birmingham natal, el francés Zinedine Zidane. El francés lució el 5 en el Madrid y el inglés ha pedido ese dorsal para vestir el mismo que lució Zizou. El centrocampista firma por seis temporadas con una ficha progresiva que arranca con 20 millones brutos anuales, lo que le sitúa entre los mejor pagados de la plantilla. Bellingham suma en Champions, con el Dortmund, 25 partidos, con ocho goles y siete asistencias.

El acto se celebró con el protocolo de las presentaciones del Real Madrid y tras el vídeo de presentación del jugador tomó la palabra el presidente. Florentino Pérez "Llega al Real Madrid uno de los mejores jugadores del mundo. Está aquí por así lo ha querido él porque los grandes equipos del fútbol mundial le pretendían. Quiero trasladarte nuestro agradecimiento por todo lo que has hecho por jugar en el este club. Llegas al Bernabéu procedente del Borussia Dortmund, uno de los grandes clubes de Europa con el que mantenemos una gran relación de cariño. Has hecho historia allí y en el Birmingham City, donde retiraron tu dorsal cuando solo tenías 17 años. Y con la selección de Inglaterra ya eres una de sus estrellas. Estamos ante un jugador de una clase extraordinaria. Thank you for coming and welcome home".

Luego tomó la palabra Bellingham, que fue muy escueto: "Es el día más importante de mi vida, el día que llegó al club más grande de la historia del fútbol. Quiero agradecer a todos los que me han ayudado a llegar hasta aquí. A mi familia, al presidente, a José Ángel Sánchez, a Juni Calafat... ¡Hala Madrid!".