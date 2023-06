Las mallorquinas Patri Guijarro y Caldentey apuntan a la resistencia

La presencia de dos jugadoras mallorquinas, o incluso tres, en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda está en el aire. El conflicto con ‘las 15’ sigue latente y a falta de menos de una semana para que el seleccionador nacional dé a conocer la prelista de futbolistas que acudirán a la cita mundialista, todo hace indicar que Mariona Caldentey y Patri Guijarro no darán marcha atrás en su decisión de declararse jugadoras no convocables para Jorge Vilda.

Pese a que en las últimas horas se ha dado a conocer, según la Ser, que varias de las internacionales que enviaron el polémico email a la sede de la Federación el pasado mes de septiembre ahora estarían «disponibles de nuevo para cuando el seleccionador lo estime oportuno», las futbolistas mallorquinas del Barcelona siguen férreas en su decisión de no ceder ante los mínimos cambios que ha experimentado la selección desde su desbandada.

Las declaraciones que realizó este lunes la MVP de la final de la Champions, Patri Guijarro, en una entrevista en RAC1, son un claro síntoma de que, por el momento, nada se ha solucionado. «A día de hoy no jugaré el Mundial... Y de momento tampoco veo que la situación se pueda arreglar», señaló. Esa declaración de intenciones no ha sido, sin embargo, la única que se ha producido en los últimos días. Patri se alineó en la misma idea con compañeras del vestuario blaugrana como Mapi León o Aitana Bonmatí, que también se han mostrado contundentes en su propósito de reclamar un plus competitivo y de exigencia a la selección española, a fin de poder aspirar a todos los títulos.

En este cruce de intenciones, Mariona Caldentey no ha dicho la suya. La futbolista de Felanitx, una de las jugadoras más importantes del plantel blaugrana y pieza fundamental en el engranaje de Jorge Vilda, ha decidido guardar silencio por el momento, aunque la gran amistad que le une a su compañera Guijarro podría ser un indicativo de sus intenciones con respecto a su futuro con la selección.

La tercera pieza mallorquina que baila en la prelista de España es la de Maitane López, quien ayer anunció a través de sus redes sociales que pone punto y final a su etapa con el Atlético de Madrid. La centrocampista palmesana ha recibido la llamada de la selección en dos ocasiones desde que arrancara el conflicto con las 15. Sin embargo fue una de las futbolistas descartadas por Jorge Vilda en sus dos últimas listas.

Todas las dudas sobre el futuro de la selección quedarán resueltas el próximo lunes, cuando la Federación Española que preside Luis Rubiales dé a conocer una primera lista de jugadoras con las que Vilda trabajará durante la concentración que se llevará a cabo en España. Será el 30 de junio cuando se conocerá en la sede federativa el nombre de las 23 futbolistas definitivas.