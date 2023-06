La mallorquina Patri Guijarro se descarta para jugar el Mundial. "A dia de hoy, no", ha confesado esta mañana en una entrevista en RAC1 la reciente campeona de la Champions con el Barcelona (2-3). La MVP de la final frente al Wolfsburgo, decisiva con dos goles, ha pensado un instante antes de responder. "A día de hoy no, pero es verdad que tengo resaca emocional, acabamos de ganar la Champions. Ya veremos...”, ha reiterado en un tono en el que ha evidenciado que no cierra la puerta del todo a la posibilidad de declararse seleccionable para Jorge Vilda antes del 12 de junio, fecha en la que ofrecerá la lista para el Campeonato del Mundo que se organiza en Australia y Nueva Zelanda.

La jugadora formada en el Collerense no oculta que le gustaría acudir a la cita, pero el conflicto que mantienen quince jugadoras con el seleccionador desde hace meses lo impide. “¿Ganas? Creo que cualquier jugadora tiene ganas de jugar con su selección. No sé qué decirte, a día de hoy no”, ha subrayado. Eso sí, hace unos días aparecieron algunas informaciones en varios medios en los que anunciaban que varias de ellas habían cambiado su opinión. No parece que sea el caso de Guijarro ni el de Mariona Caldentey, que también brilló en la final de Eindhoven para conquistar la Champions. ⚽️ La migcampista del Barça @Patri8Guijarro diu a @elmonarac1 que continua sense tenir previst jugar el Mundial d'aquest estiu.



📢 Patri Guijarro: "Ara com ara, no jugaré el Mundial... i de moment tampoc veig que la situació es pugui arreglar". #frac1 pic.twitter.com/dNQDS7wKke — Esports RAC1 (@EsportsRAC1) 5 de junio de 2023 Además, la centrocampista, de 25 años, ha desvelado que espera firmar su continuidad con las catalanas. “Espero renovar pronto, cuando comience este año”, ha señalado antes de sacar pecho por la evolución del fútbol español. "Todavía le queda mucho por crecer. Cuando ganamos la primera Champions el fútbol femenino español golpeó la mesa. Aquí se hablaba muy poco, pero todo lo que estamos consiguiendo es una pasada”, ha finalizado. Guijarro, que también ganó la Copa de Europa en 2021, fue decisiva para el Barcelona. Sus tantos sirvieron para poner el 2-2 en el marcador cuando la cuesta estaba muy empinada. El primero de ellos llegó tras un centro de Hansen y rematado con el pie, mientras que en el segundo aprovechó un balón servido por Aitana para anotar de cabeza. 😍💙❤️🏆 pic.twitter.com/IBu2pkE5QO — Patri Guijarro (@Patri8Guijarro) 4 de junio de 2023 Patri Guijarro, tras ganar la Champions: «¡Aquí tenéis el regalo, vamos a disfrutarlo todos!»