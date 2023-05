"No podemos quitar los pies del suelo". Antonio Vadillo es consciente de que son los grandes favoritos en la eliminatoria del playoff por el título de la Primera División que se inicia este miércoles ante el Noia gallego (19:30 horas / LaLigaSportsTV) en el Palau d'Esports de Son Moix, pero pide "humildad" a sus jugadores, por mucho que vengan de ser campeones de la UEFA Futsal Champions League. "Empezamos una nueva competición totalmente diferente a la liga regular. Tendremos el factor cancha a favor, pero solo influye en caso de llegar a un tercer partido, con lo cual, tenemos que mentalizarnos de la importancia del encuentro de este miércoles. A partir de ahora todo son finales y nos enfrentaremos a un rival que nos pondrá las cosas muy difíciles. Tenemos que volver a nuestra mejor versión para conseguir el primer punto de la eliminatoria", ha analizado el preparador de los mallorquines en la rueda de prensa realizada en el THB María Isabel de la Playa de Palma.

El técnico jerezano ha incidido en el hecho de que ganar la Champions League no cambia nada y no mete presión al equipo. "Ganar un título de estas dimensiones nos da confianza y nos ayuda a entender que estábamos en el camino correcto. Estamos trabajando bien y no voy a valorar al equipo por una tanda de penaltis, ni a favor ni en contra, voy a valorar los diez meses de temporada. Ahora hay que seguir en esta línea y no podemos quitar los pies del suelo. Hay que seguir con la misma humildad y honestidad", ha subrayado.

El jerezano también ha comentado que el duelo ante el Noia "va a ser un encuentro totalmente diferente, a nivel de tensión, a la liga regular. Ellos van a querer hacer un partido largo y evitar que se vaya el marcador. Nosotros tenemos que ser nosotros mismos y dar nuestra mejor versión". El entrenador del Mallorca Palma Futsal habla sobre el play-off y afirma que "este año más todavía están muy igualados. Todos los equipos darán un plus más a nivel de conexión y nos encontraremos con unas eliminatorias que van a ser auténticas batallas. Todas estarán muy parejas y entramos en una fase en la que la clasificación no importa. El factor cancha está muy bien, pero eso ocurre en el tercer partido. Hay que estar focalizados en el duelo del miércoles y sacar el primer punto".

Por otro lado, los jugadores del Mallorca Palma Futsal, Tomaz Braga y Daniel Saldise, también analizan el partido ante el Noia Portus Apostoli. El cierre brasileño comenta que el equipo está totalmente centrado en los cuartos de final y afirma que será "un partido muy complicado contra un rival que ya conocemos. Nos hemos enfrentado a ellos varias veces en esta temporada y son un equipo muy bien trabajado que está haciendo las cosas muy bien en su primera temporada en Primera División. Nosotros debemos estar centrados en lo nuestro y dar nuestro máximo nivel. Cuando jugamos a nuestra manera somos muy buenos". Tomaz afirma que el factor cancha es determinante y argumenta que "durante toda la temporada Son Moix ha sido increíble. Hay que sacar provecho del apoyo de la afición porque estamos viviendo algo muy bonito y queremos seguir".

Por su parte, Saldise afirma que "llevamos toda la temporada esperando estos partidos de play-off y estamos centrados en sacar el primer punto de la eliminatoria". Además, el navarro dice que "el aficionado sabe que estos partidos son muy complicados y son otra historia. Todos sabemos que tenemos poco margen y son partidos muy duros. No tengo dudas y la afición seguro que llenará el pabellón. En esta fase de la temporada, si no hacemos lo que sabemos y lo que hemos trabajado no irá bien. Debemos estar con todos los sentidos puestos".

THB Hotels se suma a la Fundació Miquel Jaume para ayudar a los clubes

Por otra parte, la Fundació Miquel Jaume – Palma Futsal amplía la nómina de empresas colaboradoras para ayudar a los clubes, equipos y deportistas que forman parte del programa de ayudas de la organización con la entrada de la empresa THB Hotels, patrocinador del Mallorca Palma Futsal, y que se suma al programa de ayudas de la fundación para colaborar con los clubes en el alojamiento. Este martes por la mañana, aprovechando que la rueda de prensa previa al primer partido del playoff se celebró en el hotel THB María Isabel, varios deportistas de los clubes de la fundación se desplazaron al recinto para que los recibiera Juan Carlos Miralles, director comercial de THB Hotels, con motivo de este acuerdo del que se beneficiarán todos los deportistas. Antonio Vadillo y Tomaz, como uno de los dos capitanes del Mallorca Palma Futsal, se sumaron al encuentro que aportará más recursos a los clubes de la mano de una marca líder en el sector hotelero.