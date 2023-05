125 anys de ciclisme balear

La bicicleta ha estat un dels trets d’identitat més arrelats socialment a Mallorca durant dècades. Al seu voltant va incorporar-se a la societat illenca una nova manera de viure i pensar, comunicar-se i entendre la vida, totalment nova i transformadora, fins esdevenir un dels principals exponents de la modernitat que s’obria pas al llarg del segle XX. Aquesta importància ha quedat els darrers anys en un segon pla, fins al punt d’oblidar-se la seva transcendència.

Per primera vegada, aquest fenomen històric i esportiu es pot conéixer des del passat 30 de març a l’edifici de la Misericòrdia de Palma, mitjançant l’exposició 125 anys de ciclisme a les Illes Balears. Aquesta exposició, comissariada pel professor Pere Fullana Puigserver (UIB) i que restarà oberta fins al 20 de maig, presenta i resumeix la importància cabdal que la bicicleta ha tingut en la nostra història des de l’arribada del primer velocípede a Mallorca l’any 1869 fins als nostres dies.

En aquest espai trobam un relat històric fins ara inèdit, coordinat pel professor Fullana i un equip d’especialistes que hem provat de condensar segle i mig d’història en una extensa exposició de fotografies, trofeus i medalles, cartells, bicicletes de totes les èpoques, fets històrics, documentació, bibliografia i altres objectes, amb la intenció de plasmar una biografia col·lectiva a través del ciclisme. El catàleg de l’exposició, que sortirà en un futur, pretén també ser una obra de referència per conèixer aquesta faceta tan poc coneguda i valorada de la nostra història.

La bicicleta va penetrar gradualment en la societat com a mitjà de transport, eina de treball o instrument de lleure, fins esdevenir un element omnipresent de la vida quotidiana i generar una gran activitat social al seu voltant. El darrer episodi fou la competició esportiva, al capdavall el fet més vistós i recordable, del qual el ciclisme en pista primer i en carretera després han estat els vessants més destacats. Tot i que no ho sembli avui, la bicicleta va esdevenir el primer fenomen esportiu de masses a Mallorca.

Devers 1890 el ciclisme ja era un fenomen emergent. Inicialment fou un exotisme per una minoria d’urbanites i privilegiats, però aviat els practicants varen rompre patrons d’edat, pensament i classe social. La bicicleta fou símptoma d’una societat en ple canvi i amb ànsies de modernització, que aviat va estar en condicions d’articular un ens federatiu. El 25 de juliol de 1899, en els locals del Club Velocipedista d’Inca, es va constituir la Unión Velocipédica Balear (actual Federació de Ciclisme de les Illes Balears). Des de llavors el ciclisme va esdevenir la principal targeta de presentació de Mallorca arreu del món, proporcionant-li notorietat arreu del món a través dels seus competidors i els seus velòdroms.

Aquest esplendor va decaure devers els anys 70 del passat segle. Els profunds canvis socials que comportà el turisme, el sorgiment de noves alternatives d’oci i el creixement del futbol com a principal esport de masses el varen desplaçar. Per fortuna, darrerament s’ha reinventat per no quedar reduït a una relíquia i una manifestació nostàlgica del passat. Avui, malgrat trobar-se lluny d’esports mediàtics com el futbol o el tennis, gaudeix de bona salut.

L’exposició traça el camí d’un esport que ha estat peça fonamental per entendre la nostra societat, abans que qualsevol altre esport. Recorda les grans fites que li han permès arribar fins avui; ret un sentit homenatge a grans figures que han emocionat aficionats i fomentat milers de vocacions; i rememora les principals competicions que han sostingut i desenvolupat l’afició.

La nòmina de figures ciclistes esmentades és infinita. Cada poble tenia els seus ídols, triomfadors arreu amb legions d’aficionats. Tots ells contribuïren a obrir horitzons a cada poble i cada llar; a sortir d’una societat rural i aïllada, generar noves esperances i projectar-se a la modernitat a través de la bicicleta. Tot això abans que el turisme, les autopistes o la televisió fessin acte de presència.

Tal i com recull l’exposició, el ciclisme actual ha ampliat els seus horitzons: carretera, muntanya, ciclocròs, cicloturisme i adaptat per a minusvàlids, a més de la plena incorporació de la dona. Però cap ha estat tan influent històricament com el ciclisme en pista, disciplina avui minoritària, però que va fer aflorar dotzenes de pistes per tota la geografia de Mallorca, un fenomen únic al món que va posar l’illa en el mapa esportiu mundial.

Cal reconèixer a la FCIB i al seu president, Fernando Gilet, l’organització d’aquesta exposició. El ciclisme local és un patrimoni que cal preservar per valorar el que significa la bicicleta a Mallorca. Conèixer els orígens, les arrels i els referents del ciclisme és indispensable per a qualsevol ciclista, aficionat a la història i qualsevol esport. Perquè l’esport és història i és societat, som noltros i els que vindran.