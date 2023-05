El lío de los ascensos y descensos en el fútbol balear

Como cada año por estas fechas, las dos competiciones de fútbol a nivel autonómico más importantes, la Tercera División y la Preferente Mallorca todavía no han terminado. Durante los meses de mayo y junio se juegan las fases de ascenso y descenso de estas dos categorías. Al finalizar estos ‘play offs’ se conocerá dónde juega cada equipo en la temporada 2023/24. Y es que muchos de los clubes de estas dos categorías, incluso de Primera Regional, aún no saben dónde jugarán el curso que viene ya que están pendientes de numerosos factores que no solo dependen de ellos mismos. Uno de estos casos es el del Collerense.

