El presidente del CB Bahía San Agustín, Guillem Boscana, ha hecho este jueves autocrítica de la temporada del Fibwi Palma después de perder contra el Clavijo en los cuartos de final de la fase de ascenso a la LEB Oro. “Nos hemos equivocado con la confección de la plantilla, el objetivo no se ha cumplido”. Boscana ha reconocido que desde el inicio de temporada les ha faltado la consistencia necesaria para volver a la LEB Oro. “Hemos sido muy irregulares durante todo el año. Las circunstancias no han sido favorables. La plantilla, a nivel defensivo, no ha dado lo esperado para ascender. Las lesiones tampoco han ayudado, pero no vale excusarse con eso”.

