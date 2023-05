Rafa Nadal ha hecho oficial en su cuenta oficial de Twitter que no competirá en el Masters de Roma que se celebra del 10 al 21 de mayo. "Siento mucho anunciar que no voy a poder estar en Roma. Todos sabéis cuánto me duele perderme otro de los torneos que han marcado mi carrera profesional y personal por todo el cariño y apoyo de los tifosi italianos."

¡Hola a todos!

Siento mucho anunciar que no voy a poder estar en Roma. Todos sabéis cuánto me duele perderme otro de los torneos que han marcado mi carrera profesional y personal por todo el cariño y apoyo de los tifosi italianos. pic.twitter.com/attH8MQWU4 — Rafa Nadal (@RafaelNadal) 5 de mayo de 2023 En las últimas semanas el tenista manacorí ha estado entrenando en su academia, pero su recuperación no ha llegado a tiempo para poder disputar el torneo italiano. "A pesar de haber notado una mejoría estos últimos días, son muchos meses sin haber podido entrenar a un nivel alto y el proceso de readaptación tiene sus tiempos y no me queda más remedio que aceptarlos y seguir trabajando", ha asegurado en un tuit. Nadal se lesionó el pasado mes de enero en el Open de Australia. A priori, esta lesión en el psoas ilíaco le tendría 6-8 semanas de baja, pero su ausencia de las pistas se ha alargado hasta la fecha, renunciado a disputar la gira norteamericana y el inicio de la temporada de tierra batida (Montecarlo, Barcelona, Madrid y Roma). El próximo objetivo del mallorquín es llegar a Roland Garros, que se celebra del 28 de mayo al 11 de junio.