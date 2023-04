Rafa Nadal viajó ayer a Barcelona para pasar consulta médica con el doctor Ángel Ruiz Cotorro en la clínica Teknon. El tenista se desplazó en compañía de su entrenador, Carlos Moyá; su fisioterapeuta Rafel Maymó y su agente Carlos Costa.

Nadal, que lleva varias semanas incrementando el nivel de sus entrenamientos tras superar la lesión en el psoas ilíaco de su pierna izquierda, no ha comunicado todavía si participará en el Masters 1.000 de Madrid, que da inicio el próximo día 26 de abril.

El tenista de Manacor, actualmente en la posición número 15 del ranking ATP, acumula 90 días de baja desde que el pasado 18 de enero se lesionara en el psoas ilíaco de su pierna izquierda en partido de segunda ronda del Abierto de Australia. Acabó perdiendo ante el norteamericano Mackenzie McDonald, 65 del mundo, por 6/4, 6/4, 7/5 en 2h.32m. En el octavo juego del segundo set se rompió y se llevó la mano a la cadera izquierda. Era el tercer Grand Slam consecutivo que abandonaba, con rotura del abdominal en Wimbledon y US Open. En 2018 en Australia, el psoas ilíaco -engranaje entre la pierna y la cadera, un potente músculo propulsor que sirve para flexionar la cadera y levantar la pierna. Se emplea en acciones tan cotidianas como subir unas escaleras- le aparta en el quinto set de cuartos de final ante Marin Cilic. Fue una lesión de grado 1 en el costado derecho. En 2014, se lesiona la espalda en el precalentamiento de la final ante Stan Wawrinka. "El vaso está llenándose y en algún momento el agua puede salir fuera. Estoy cansado, triste y decepcionado", dijo apesadumbrado en la rueda de prensa. De marzo a septiembre de 2022 sufre una fisura costal en Indian Wells, se resiente del pie en Roma, gana Roland Garros infiltrado en su pie izquierdo y se rompe el abdominal en Wimbledon y US Open.

Renunció al torneo de Montecarlo y Godó "al no estar todavía preparado para competir al más alto nivel"

El pasado día 4 renunció a Montecarlo "porque no me encuentro preparado para competir al más alto nivel", y diez días después volvía a emitir un comunicado en el que también desistía de participar en el Godó "al no encontrarme todavía preparado". Es el segundo año consecutivo que se ausenta del torneo que ha ganado doce veces, con solo cuatro derrotas en 70 partidos. Las otras dos ausencias fueron en 2004 y 2010. En los próximos días se sabrá si Nadal acude al Masters 1.000 de Madrid, el penúltimo torneo sobre tierra antes de la disputa de Roland Garros, que comienza el próximo 29 de mayo.

Si finalmente participa en Madrid y posteriormente en Roma, repetirá el mismo repertorio que el año pasado. Llegó a París habiendo jugado apenas tres partidos sobre tierra. Alcanzó los cuartos en Madrid, perdiendo ante Carlos Alcaraz, y cayó en octavos en la capital italiana ante el canadiense Dennis Shapovalov. Y acabó conquistando su decimocuarta copa de los mosqueteros.