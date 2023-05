El lorquino José María Sánchez Martínez ha sido designado para dirigir este sábado en Sevilla la final de la Copa del Rey que enfrentará al Real Madrid y a Osasuna a partir de las diez de la noche. El internacional murciano, que esta campaña ha dirigido ya 27 encuentros, entre ellos cuatro de la Europa League y dos de la Champions League, estará ayudado en las bandas por otro murciano, Raúl Cabañero Martínez, y el canario José Enrique Naranjo Pérez. Será la primera vez que Sánchez Martínez, que en su historial también tiene finales de la Supercopa de España y varios Clásicos Real Madrid-Barcelona, arbitrará una final de Copa del Rey. Nacido el 3 de octubre de 1983, debutó en Primera en 2015.

Un premio a su trayectoria

Medina Cantalejo, presidente del Comité de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol, ha sido el encargado de comunicar a Sánchez Martínez la decisión, que "ha sido por unanimidad", según sus palabras, y que llega como un premio a la excelente trayectoria del murciano, quien ha manifestado que esta designación le genera un "cúmulo de sensaciones" porque "no he hecho nunca una final de Copa del Rey y sé lo que supone, porque todo el mundo que lo ha vivido dice que es un partido especial y diferente. Me pilla en un buen momento de madurez arbitral y personal. Voy a poner lo mejor porque considero que es el momento más bonito de mi carrera. Los momentos son para disfrutarlos y ahora toca vivir esto", ha dicho en un vídeo difundido por la Federación Española.

López Mir, asistente reserva

El cuarto árbitro será Juan Martínez Munuera, mientras que en el VAR estarán Santiago Jaime Latre y Diego Barbero Sevilla. Además, como asistente reserva está el cartagenero Juan José López Mir, por lo que el arbitraje regional tendrá un protagonismo especial en esta final de Copa.