Fernando Gilet abandona su cargo como presidente de la Federación Balear de Ciclismo (Federació de Ciclisme de les Illes Balears). Una dimisión que se ha anunciado oficialmente esta tarde, durante la celebración de la Asamblea General de la FCIB. El vicepresidente Toni Bauzà, predidente del Club Ciclista La Vileta, le sustituirá hasta que se convoquen las próximas elecciones.

Fernando Gilet ha estado al frente de la Federación Balears seis años, una etapa en la que el deporte de las dos ruedas ha mantenido su estatus a nivel nacional, especialmente en la modalidad de pista, tanto a nivel de resultados como de organización de eventos, y en la que se ha avanzado en la modernización de una federación que este año 2023 ha celebrado sus 125 años.

Gilet permanecerá hasta el 31 de julio al frente de la Territorial y después una junta gestora que encabezará Toni Bauzà como presidente en funciones, preparará la celebración de las elecciones a la presidencia.

“Esta carta tiene una motivación muy personal. Después de más de seis años de intensa labor, representando orgullosamente al ciclismo balear, he considerado que el ciclo que emprendí, condicionado por el fallecimiento del mi antecesor Xavier Bonnín (DEP), y que, voluntariamente, decidí continuar, presentándome en dos ocasiones a las elecciones a presidente de la federación, está llegando a su fin”, señala Gilet en su carta a los asambleístas.

“Ante la Asamblea que me nombró presidente, máximo órgano soberano de nuestra institución, hace pocas horas, he anunciado mi decisión de no presentar mi candidatura a la reelección en las próximas elecciones, previstas para el 2024, y abrir un periodo de transición que finalizará el próximo 31 de julio con mi carta de dimisión ante la actual junta directiva”, añade el abogado mallorquín y también exconcejal de Deportes de Cort durante unos años.

“Dejo la presidencia con una federación unida, más moderna e integrada, saneada económicamente y con más actividad ciclista que nunca, pero, sobre todo, termino con la enorme satisfacción de sentirme muy querido por parte de todos vosotros”, concluye su carta Fernando Gilet.

Esta es la carta de Fernando Gilet