Un final de Liga al rojo vivo en la Tercera División balear

Mayor emoción y suspense en la Liga Tercera División Air Europa, imposible. Y es que la máxima categoría de esta comunidad afronta la última jornada de Liga, la 30, este próximo domingo, a las 12:00 horas, con hasta cuatro equipos que optan al título y al ascenso directo a la Segunda RFEF: el Andratx, el Manacor, el Penya Independent y el Poblense. Están separados por dos puntos cuando hay tres en juego después de un tramo final de Liga espectacular en el que los equipos punteros lo han bordado.

Andratx

El líder Andratx es el que mejor lo tiene de las posibilidades que existen en esta última jornada dado que le basta ganar a un Inter Manacor que ya no se juega nada y que se quedará en la cuarta plaza por abajo pase lo que pase. Si no gana, estará a expensas de que no lo haga otro de los tres equipos. Si no gana, le basta con hacer lo mismo que el Manacor y que no venza la Penya Independent. Y tiene el golaveraje ganado en los empates y triples empates.

Manacor

Pendiente de lo que haga el conjunto de José Contreras está el Manacor, que está empatado a puntos con los andritxols pero que perdió sus dos partidos con los ‘gallos’ (1-0 y 0-4) tiene el golaveraje perdido. Los rojiblancos, que están lanzados con cuatro victorias consecutivas y que vienen de ganar al Penya Independent, recibe en Na Capellera a un Collerense que tampoco se juega nada, clasificado quinto por la cola. Si no gana reducirá sus opciones e incluso podría ser adelantado por la Penya Independent o el Poblense.

Penya Independet

Ya a un punto del Andratx y el Manacor está el cuadro de Eivissa de la Penya Independent que resta ver cómo está de moral tras caer con el Manacor el pasado domingo por 1-2 después de irse al descanso con 1-0. Los pitiusos visitan a sus vecinos del PE Sant Jordi, ya descendidos, y necesitan ganar y que el Andratx y Manacor no lo hagan. Si empatan y pierden los otros (también el Poblense), podría darse un triple empate a 57 puntos, del que sale ganador el Andratx.

Poblense

Por su parte, el Poblense es el que menos posibilidades tiene, aunque tiene opciones. Los blaugranas, que visitan al colista y descendido Sant Jordi (que no ha ganado ni un partido en toda la Liga), están a dos puntos de la cabeza por lo que necesitan ganar y que el Andratx pierda (tiene el golaveraje perdido) y que ni el Manacor ni la Penya Independent ganen su partido. En el caso de que el Manacor empate y gane el Poblense (empate a 58 puntos), suben los azulgranas. Y si hay triple empate a 58, porque también ha igualado el Andratx, suben los ‘gallos’.

Lo único que no se puede producir es un cuádruple empate, ni a 57 porque el Poblense solo puede sumar 56 o 58, ni a 58 porque la Penya Independet solo puede sumar 57 o 59 puntos.

El primer clasificado logrará el ascenso directo a la Segunda RFEF. Luego los tres equipos restantes conjuntamente con el Santanyí jugarán un fase final para hacerse con una plaza que dará derecho a luchar por un segundo ascenso de un equipo Balear, ante un rival peninsular.