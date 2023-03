Dani Castilla: «Mi objetivo es ser olímpico y ganar una medalla en unos Juegos»

Dani Castilla es un atleta de tan solo 17 años con unas condiciones impresionantes y gran talento, que en los pasados Campeonatos de España absolutos de pista cubierta logró la medalla de bronce, habiendo batido la misma mañana el récord español sub-20 en un encuentro internacional. Ha sido campeón de España de triatlón sub-14, campeón de España sub-16 en 60 y 100 metros vallas, con récord de España incluido en esta última distancia. El año pasado también fue campeón en 80 metros vallas indoor. Este pasado fin de semana no pudo redondear su gran inicio de año al hacer salida nula en los 60 vallas del Nacional sub-20.

Nacido en Calvià, cogió afición por las vallas de la mano de Yidiel Contreras, quien fue su entrenador hasta la llegada de su tío Juan Alberto Quiñones, técnico cubano de reconocido prestigio internacional. Ambos comparten ahora la preparación del mallorquín, que este próximo sábado competirá con la selección Sub-20 en un encuentro internacional ante França, Italia yAlemania. Una de las ambiciones de Dani Castilla es llegar a ser campeón olímpico. Quiñones le ve como olímpico en 2024 o en 2028.

¿Esperaba conseguir una medalla en el Campeonato de España absoluto?

He entrenado muy bien este año desde agosto, sabía que podía correr bien, me veía que estaba para bajar de 8 segundos... me alié con los astros, estuve ahí y pasó que lo tenía que pasar. No imaginaba coger la medalla. Ha confirmado que valgo para esto y que en un futuro puede ser de oro. Y que el trabajo realizado ha servido.

Cuando empezó en el atletismo, ¿tenía en mente ser vallista?

No. Antes competía en velocidad, saltos y lanzamientos. En las pistas de Magaluf, hace tres años, me encontré con el vallista Yidiel Contreras y fue él quien me hizo coger afición por esta especialidad, que he visto que me va bien. Hace dos años, con su tío Juan Alberto Quiñones, hemos hecho un buen trabajo y he progresado muy bien.

Su historial ya está plagado de éxitos.

En sub-14 fui campeón de España de triatlón; en sub-16 batí el record de la categoría sub-16 en 100 metros vallas, habiendo sido campeón en 80 vallas, en 60 y 100 metros vallas.

Habiendo sido bronce absoluto y batido el récord de Balears de Felipe Vivancos de la categoría sub-23, ¿cree que su sitio está ya en esa categoría en estos momentos?

Doy tiempo al tiempo, he mejorado mucho y he aprendido a correr bien en la vallas absolutas. Corro mejor en más alto. Creo que cuando llegue a sub-23 estaré un poquito mejor. Respecto al récord de Vivancos, bienvenido sea; pero ahora no es mi objetivo batir estos récords, mi objetivo es seguir mejorando. Tengo bastante margen y cuando esté en dicha categoría espero batir el récord de España.

¿El récord absoluto es su próximo objetivo?

Sí. En sub-23 mi objetivo sería batir el récord de Quique Llopis, creo que es posible batirlo.

¿Dónde se ve en el futuro? Algunos especialistas le ven campeón de Europa, incluso olímpico.

Aún recuerdo que con solo 4 añitos soñaba que mi objetivo era ser campeón olímpico. Hasta que no consiga eso no voy a descansar ni pensar otra cosa. Soy muy ambicioso, pienso que los campeones olímpicos son personas que como yo tienen dos brazos y dos piernas; y si ellos lo consiguieron, creo que también puedo lograrlo. Es un tema de constancia. Mi objetivo es ser olímpico y conseguir una medalla en unos Juegos.

¿Esta mejora tan importante ha venido de la mano de Juan Alberto Quiñones?

Evidentemente. Soy partidario del trabajo compartido, no me doy a mí todo el mérito. Es decir, un cincuenta por ciento. Luego el gran trabajo que hay detrás. Él es el que se ‘come el coco’, empieza a las 5 de la mañana a programar el entreno para luego yo poder llegar y entrenar tranquilamente. Gran parte del mérito es suyo porque si no hubiera sido por él, creo que no hubiera podido pasar a sub-20 y participar en un campeonato absoluto; y mucho menos conseguir una medalla con solo 17 años.

Quiñones: «Es un diamante a pulir»

El técnico cubano Juan Alberto Quiñones es el técnico de Dani Castilla. Fue un gran lanzador de jabalina, especialista en lanzamientos y un entrenador formado en la escuela cubana, una de las mejores del mundo. Fue asistente técnico de la selección cubana. Fue enviado en misión a Burkina cinco años y estuvo cuatro en la selección de Benin. Con su llegada a Mallorca ha revolucionado las vallas. Carlos Oses, en su primer año entrenando con Quiñones, subió mucho su nivel y en la final del campeonato de España absoluto, Baleares tuvo a dos finalistas –Dani Castilla y Oses–, algo inédito.

¿Qué características técnicas vio en Dani Castilla?

Antes de venir a Mallorca ya lo conocía, a través de mi sobrino Yidiel. Me enviaba vídeos, comentábamos sus resultados y enseguida vi que era un diamante en bruto. Es un tigre, porque tiene unas características que pocos atletas tienen. Es muy combativo, psicológicamente es muy fuerte y por condiciones físicas es un diamante a pulir.

Usted valora muy positivamente que haya empezado de niño, porque cree que a través del trabajo de base se construye el futuro.

Nosotros podemos especializarlo, ya que tenemos la experiencia, y sacarle los resultados con su talento y trabajo específico. Sin olvidar los que antes han hecho el trabajo de formación, que es fundamental. El equipo no solo consiste en el atleta y el entrenador. En el grupo de trabajo no hay que olvidar su entorno, sus padres que se sacrifican, al fisio, el médico, psicólogo, nutricionista, incluso la novia.

¿Cómo se ha podido llegar hasta aquí sin todos estos componentes? ¿Qué cree que falta en Mallorca para fabricar un campeón?

El fisio lo pagan sus padres y las otras cosas se van solventando como se puede.

¿Cree que puede llegar muy lejos?

Desde un principio mi visión ha sido esta. Aunque sea tan joven, este año ha trabajado muy bien. Sin querer presumir, creo que su cima es estar en los Juegos Olímpicos. Si no es en 2024 (Paris) será en 2028. Creo que tiene talento y condiciones para hacer lo que quiera. Si sigue trabajando como hasta ahora llegará muy lejos, seguro.