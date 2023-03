Es una realidad asumida que las selecciones de fútbol son construcciones multiculturales. La diversidad es la fórmula del éxito desde hace años en equipos nacionales ganadores como Francia (en el Mundial de Qatar hubo casi 140 jugadores oriundos) y también lo va a ser en España, que está realizando su propio mercado de fichajes. Dentro de esa lógica, el combinado que dirige Luis de la Fuente explora dos vías: los nacionalizados, como el 'Chimy' Ávila (Osasuna), al que podría sumarse Robin Le Normand (Real Sociedad); y los nacidos en España como Stefan Bajcetic (Liverpool), pero que son elegibles por varios países debido a sus antecedentes familiares.

Son dos retos con los que debe lidiar el combinado nacional, que inaugura una nueva era a los mandos del entrenador riojano el 25 de marzo, ante Noruega (20:45), en la fase clasificatoria para la Eurocopa 2024. El segundo asalto, apenas tres días después, contra Escocia (a la misma hora). La primera convocatoria de Luis de la Fuente se mira con lupa y está generando expectación desde hace semanas. Primero se conoció que Sergio Ramos no volverá a vestir la camiseta española y hace unos días EL PERIÓDICO DE ESPAÑA confirmaba que el argentino Ezequiel 'Chimy' Ávila estaba en la prelista de convocados.

Carta de naturaleza

De la Fuente valora la capacidad goleadora del atacante de Osasuna, más si cabe porque la selección adolece de falta de gol en los últimos tiempos. En lo que va de temporada, lleva ocho goles y dos asistencias. "Tengo sangre argentina, pero muchas veces mi cabeza piensa qué estoy haciendo mal o qué pasa, porque no tengo oportunidades. Tengo los documentos para poder representar a España, por lo que si me llaman, diría que sí, no lo dudo", aseguraba en marzo de 2022 en una entrevista en TNT Sports Argentina, con Luis Enrique en el cargo.

El Chimy Ávila llegó a España en 2017 y solo las lesiones frenaron una carrera meteórica. Nunca llegó a debutar con la 'albiceleste', ni siquiera en las categorías inferiores. Tampoco Robin Le Normand, central francés de la Real Sociedad que ha solicitado la doble nacionalidad para poder ser convocado con España. Para llevar a cabo este proceso, por norma general, se debe presentar una residencia legal continuada de diez años. El periodo se rebaja a dos años en los casos de ciudadanos de Iberoamérica, Portugal, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o de los sefardíes. Se incluye en este supuesto al delantero osasunista.

¿SE NACIONALIZA ESPAÑOL? 😳



El Chimy Ávila admitió que jugaría para España: "Si me llaman, les digo que sí, no lo dudo" 🚨



"Tengo la sangre argentina pero muchas veces mi cabeza piensa qué estoy haciendo mal o por qué no tengo la oportunidad en Argentina" pic.twitter.com/NPsopDHQ8Y — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) 24 de marzo de 2022

Hay que recordar que en caso de matrimonio, el periodo establecido de residencia en España se reduce a un año. Le Normand llegó a España en julio de 2016 para formar parte de la cantera de la Real Sociedad, por lo que todavía le quedarían tres años para conseguir la nacionalización por el cauce normal. El francés podría acortar el periodo con la nacionalización por carta de naturaleza. Para ello, el Consejo Superior de Deportes debe considerar que será un activo importante para el deporte español. Por tanto, el zaguero realista podría lograr el pasaporte en meses o días de modo discrecional mediante Real Decreto, tal y como regula el artículo 21 del Código Civil.

¿DUPLA FRANCESA?

Es la vía que se utilizó para la nacionalización exprés del estadounidense Lorenzo Brown. El Consejo de Ministros aprobó el proceso para que Sergio Scariolo pudiera contar con él en el Eurobasket que se adjudicó la selección española con un papel relevante del base. En el caso de Le Normand subyace una historia de 'desamor' con la selección francesa que dirige Didier Deschamps. Uno de los jerarcas de la escuadra de Imanol Alguacil -a pesar de sus 26 años- decía en 2021 en una entrevista con la Cadena Ser: "Yo sólo quiero jugar con Francia. ¿España? Mi familia me mata, pero da igual que sea España o Alemania. Sólo quiero ir con Francia".

Pero el deseo nunca se ha convertido en realidad, por lo que la Federación ha movido ficha para hacerse con un activo galo importante, como sucedió con Aymeric Laporte, quien se nacionalizó en mayo de 2021. Su convalidación llegó a diez días de la lista de Luis Enrique para la Eurocopa y ha sido provechosa para el desarrollo de una selección consciente del músculo que le aportan estos movimientos. Lo hace después de perder por el camino varias figuras de futuro que han optado por otras selecciones.

El gran objetivo es Stefan Bajcetic Maquieira, una de las sensaciones de la Premier. El mediocampista de apenas 18 años nació en Vigo en 2004, donde se instaló su padre, Srdjan, jugador del Celta entre 1994 y 1997. Su madre, Patricia, es gallega. El Liverpool lo reclutó cuando tenía 16 y desde entonces su progresión ha sido imparable. Si la decisión recayera exclusivamente en la figura paterna, Stefan jugaría con la Serbia de Stojkovic, amigo de Srdjan.

Papá o mamá

Bajcetic ya ha sido convocado por la sub-18 dirigida por Pablo Amo, que tras la remodelación reciente se ha convertido en el primer ayudante de Luis de la Fuente. El objetivo de la RFEF es incluir al centrocampista en alguna de las próximas convocatorias, incluso saltándose el paso intermedio de la sub-21, para asegurar que Stefan sea internacional español. Otro caso exitoso para los intereses de la selección es el de Ismael Gharbi Álvarez, medio del PSG nacido en París, pero que cambió los Bleus por España, el país de su madre.

Gharbi estuvo en la base de la Federación Francesa. Sin embargo, el fútbol que practica el canterano del PSG se adapta mejor a la filosofía de La Roja, un argumento con el que quieren convencer a jugadores como el propio Bajcetic. En Las Rozas tienen claro que quieren evitar casos como el de Álvaro Rodríguez, canterano del Real Madrid nacido en Palamós que ha optado por Uruguay, el país de su padre, el 'Coquito' Rodríguez.

#SelecciónMayor Lista de convocados para los dos amistosos ante Panamá y Curazao 📋🇦🇷



¡Qué placer verte otra vez! 😍 pic.twitter.com/dffcxNtQLY — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) 3 de marzo de 2023

El jugador del Manchester United Alejandro Garnacho, madrileño de nacimiento, y otro de los jóvenes valores de la Premier, dejó claro que jugaría con Argentina, la selección de su madre, a pesar de haber jugado en las categorías inferiores del país de su padre. La semana pasada, Lionel Scaloni lo incluía en la convocatoria de la campeona del mundo para jugar dos amistosos con la absoluta albiceleste.

Está siguiendo el mismo camino Nico Paz, jugador de la Fábrica nacido en Santa Cruz de Tenerife que forma parte de los planes de la base de Argentina, donde nació su padre, Pablo Paz, exjugador del CD Tenerife. El mercado de fichajes de la selección está abierto y no solo es clave dar primero, sino afianzar el camino de futbolistas jóvenes y otros no tanto que son tentados con el pasaporte o con el sentimiento, para evitar que otros equipos nacionales se refuercen.