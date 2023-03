𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋 𝐃𝐄 𝐏𝐀𝐑𝐓𝐈𝐓| 🏐❗️⁣⁣⁣⁣⁣



Innegociable derrota per la via ràpida. 😔



❌0-1( 16-25) 0-2(19-25)0-3 (12-25)❌



🔛 Com sempre, la crònica 🖥 disponible a la web!



🗓️ Pròxim partit: 04/03 🛫 🆚 Unicaja Costa de Almería pic.twitter.com/W8EaCYo1Vu