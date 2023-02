Nueva contratiempo para Mariona Caldentey. La jugadora mallorquina del Barça sufre una lesión "en el bíceps femoral de la pierna izquierda". La entidad blaugrana lo ha anunciado esta mañana a través de un comunicado en el que no ha determinado el tiempo exacto de baja, pero existiendo una rotura muscular, la centrocampista de Felanitx, ex del Collerense, seguramente estará apartada de los terrenos de juego durante casi dos meses.

No es la primera lesión que sufre Mariona esta temporada. La futbolista del Barcelona ya fue baja en el mes de septiembre debido a un esguince en su tobillo. Además en noviembre se rompió también el bíceps femoral, pero en esa ocasión de la pierna derecha.

"Lo que me pasó el viernes fue un golpe durísimo, incluso diría que injusto. Tengo el corazón roto y no encuentro las palabras para expresar cómo me siento. El fútbol no es solo fútbol, es mi vida", ha señalado Mariona a través de sus redes sociales, en un mensaje que muestra la gravedad de la lesión.

[COMUNICAT MÈDIC]@mariona8co té una lesió al bíceps femoral de la cuixa esquerra. És baixa i la seva evolució en marcarà la disponibilitat



En la enfermería del Barça, Mariona Caldentey coincidirá con la también mallorquina Cata Coll, quien renovó hace solo unos días su contrato con el conjunto blaugrana, y en la actualidad se encuentra en la recta final de la recuperación a causa de la importante y grave lesión que sufrió en su rodilla hace un año.