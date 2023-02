“Si crees en tus sueños, te arriesgas a lograrlos”. La frase, pronunciada por el escalador invidente Pedro González, es uno de los mensajes que más ha calado esta mañana entre el medio millar de jóvenes que han disfrutado, en el Teatre Principal d'Inca, de la primera de las numerosas sesiones que el Consell de Mallorca tiene programadas a lo largo de esta temporada sobre la importancia de los valores en el deporte. Las sesiones llegarán, en esta ocasión, lideradas por una gran cantidad de deportistas individuales mallorquines de renombre que triunfan en sus respectivas disciplinas.

La gimnasta Cintia Rodríguez, la copiloto Sonia Ledesma, el árbitro nacional e internacional Guillermo Cuadra Fernández, el piloto de enduro Joan Pau Serra, el ciclista Joan Reinoso, la ultrafondista Cristina Prats, el corredor de montaña Tòfol Castanyer y el ya citado espeleólogo Pedro González han sido los encargados de inaugurar el programa, que esta temporada tiene previsto llegar a unos 35.000 participantes, gracias a las 1.800 sesiones formativas que hay estipuladas y que se impartirán en escuelas, institutos, centros sociales, teatros y otros recintos.

Desde un mensaje que llama a la igualdad y remarcando la importancia “de romper barreras”, Sonia Ledesma ha sido la encargada de inaugurar el acto, en el que ha subrayado la importancia de “acabar con los prejuicios de la sociedad y que salpican al deporte”: “Siempre se ha dicho que hay deportes de niños y niñas y eso es totalmente falso. Es importante que rompamos esa barrera desde la base. Yo empecé a correr con 27 años porque siempre me habían dicho que el mundo del motor no es mundo de mujeres, pero hay que acabar ya con esas trabas que vienen impuestas”.

La tolerancia, la educación o el espíritu de superación han sido otros de los valores que han resaltado los deportistas invitados y cuando ha llegado el turno de la resiliencia, ha tomado la palabra la ya exgimnasta Cintia Rodríguez: “Hay siempre que intentar ser más fuerte que la adversidad porque desgraciadamente la vida no es un Mr. Wondelful. El deporte es ingrato en muchas ocasiones y yo a lo largo de mi trayectoria he tenido que pasar por nueve operaciones. En mi caso, estuve luchando 13 años por ir a unos Juegos Olímpicos y a tres semanas para viajar a Tokio me rompí. En un primer momento pensé que la vida se acababa ahí, pero hay que seguir adelante”.

Uno de los más aclamados por el auditorio ha sido el colegiado balear Cuadra Fernández, quien además de responder con un “no” rotundo a la pregunta de uno de los jóvenes sobre si alguna vez le habían intentado sobornar, también ha hecho referencia a la importancia del 'respeto' por encima del resto de cosas: “El deporte al final es la vida y todos a veces cometemos errores. Todo esto se trata de entender que el error es parte de la vida. Muchas veces se dice que que los árbitros estamos influenciados, pero un error nuestro no va contra el deportista, va contra nuestro propio progreso. Seríamos el mayor perjudicado. Nuestra intención siempre es ser ecuánime y lo más justo posible”.

Tòfol Castanyer ha sido el encargado de arrancar la segunda parte de un acto que ha contado, también, con la presencia de la presidenta del Consell, Catalina Cladera; el conseller de Transició, Turisme i Esports, Andreu Serra; el alcalde del Ajuntament d'Inca, Virgilio Moreno, o la directora insular, Marga Portells. Castanyer ha puesto el foco en el sacrificio mental que deben hacer los deportistas y ha contado una bonita anécdota que le tocó vivir en la dura carrera del Ultra Trail Mont Blanc, en la que se quedó física y psicológicamente sin fuerzas a falta de 40 kilómetros para acabarla: “Iba a tirar la toalla porque no podía más, pero en ese momento me pasaron un 'buff' quemado de cuando Joan Reinoso tuvo el accidente. 'Si él pudo, ¿no puedes tú?' Eso me ayudó a cambiar el chip y seguir adelante”.