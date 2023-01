Lionel Scaloni, seleccionador de Argentina y actual campeón del mundo, ha pasado revista a la actualidad del Real Mallorca. El que fuera jugador del conjunto bermellón ha apadrinado este mediodía un acto en la Federació de Futbol de les Illes Balears y ha aprovechado su comparecencia para hablar de la situación del equipo rojillo y del "buen trabajo" que está realizando Javier Aguirre: "Al Mallorca le veo bien. Me gusta su entrenador, su manera de ser y cómo afronta los partidos, la seriedad con la que los afronta, siempre intentando sumar puntos para intentar llegar lo más arriba posible. Me parece que están en un buen momento".

Scaloni, que reside en Mallorca desde hace varios años, ha ahondado en la situación del conjunto bermellón. "No me voy a meter en temas tácticos sobre el equipo y menos cuando el que los maneja es el míster Aguirre, a quien le tengo un gran respeto. Está clarísimo que sabe a lo que juega y eso es lo más importante en el mundo del fútbol. Saber a qué juega tu equipo, qué quieren los jugadores y qué quiere el entrenador y que todo eso se vea reflejado en la cancha. Lo que creo, y con Aguirre está pasando, es que no se van a relajar por la posición en la que se encuentran ahora, eso es muy importante. Luego la posición en la clasificación será la que tenga que ser, pero no va a haber relajación y eso está bien", ha resumido el argentino.

Scaloni ha sido cuestionado por la posibilidad de que Pablo Maffeo o Luka Romero formen parte de la selección argentina en un futuro: "En cuanto a Pablo y Luka, sí, los seguimos. Han estado en la órbita y de hecho Luka ha venido a entrenar con nosotros. Son grandes jugadores y con un futuro todavía mejor".

Desde que finalizara el Mundial de Qatar, Scaloni regresó a la isla, donde tiene su vivienda habitual junto a su mujer y sus dos hijos. El técnico argentino es consciente de que el torneo celebrado los pasados meses de noviembre y diciembre ha podido pasar factura a algunos clubes de Primera División: "Todos pensábamos en el Mundial que los jugadores iban a llegar descansados, pero lo que pasó es que el mes de octubre fue de mucha carga de partidos y pasó todo lo contrario que pensábamos. La mayoría de futbolistas llegaron muy justos. Al Mundial se llegó con muchos minutos encima. Evidentemente esta competición ha trastocado a todos los clubes un poco. Hay algunos que venían con buena dinámica y quizás el Mundial les rompe esa racha y el que venía mal le da tiempo a resetearse. No ha sido fácil".

Scaloni, quien ha reconocido que todavía está "asimilando el título" conseguido con Argentina en el Mundial, ha hablado de sus intenciones más próximas. "Siempre voy con la idea de mirar hacia adelante y con la idea de entrenar, para eso decidimos ser entrenadores. Aquí estoy en mi lugar, tranquilo, disfrutando de mi familia y en eso la vida no me ha cambiado mucho", ha zanjado.