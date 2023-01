La victoria se le escapó al Mallorca Palma Futsal en el último minuto de partido. Los de Vadillo consiguieron remontar la ventaja inicial del Industrias Santa Coloma demostrando que son capaces de rehacerse a todo tipo de adversidades. Pese a controlar y dominar el balón y el juego durante prácticamente todo el encuentro, los catalanes marcaron el gol del empate a cuarenta segundos del final por mediación de Povill. Es la primera vez en toda la temporada que el equipo pierde puntos en casa, aunque mantiene su imbatibilidad en Son Moix.

El conjunto mallorquín empezó dominando la posesión del balón. La primera ocasión clara llegó con un pase largo de Carlos Barrón hacia Eloy Rojas. El ala andaluz controló y conectó un buen disparo, pero la pelota acabó marchándose por encima de la portería. El meta cordobés también salvó a su equipo en un par de ocasiones. Barrón tuvo que esforzarse al máximo para desviar un balón que se marchaba a la escuadra derecha de su portería. La intensidad entre ambos rivales no bajó en ningún momento del primer tiempo y, pese a que los locales tuvieron más el control del balón, las ocasiones llegaron en ambas porterías.

Otra ocasión clara fue para Tomaz. El cierre brasileño robó en primera línea y montó el contragolpe, pero el portero de los catalanes le atajó el disparo. El rechace le cayó a Eloy Rojas, que mandó el balón por encima de la portería rival. En una presión alta, los catalanes robaron el balón y Rufino consiguió batir a Barrón con un potente cañonazo.

Desde ese momento, las ocasiones para los baleares se doblaron. Tayebi chutó varias veces, un par de ellas a la media vuelta, pero el Almagro continuó cuajando un gran partido bajo palos. Rivillos también intentó colocar el balón en la escuadra rival con un potente zurdazo tras un córner, pero el portero del Industrias volvió a atajar el disparo. Los mallorquines llegaron al descanso por debajo en el marcador, pero en la pista demostraron poder controlar el partido, rivalizar en intensidad a uno de los equipos más agresivos de la competición y que son capaces de generar peligro en cualquier acción.

El Mallorca Palma Futsal salió de los vestuarios a la pista de Son Moix con la intención de dar la vuelta al marcador. Para ello, Vadillo decidió dar salida a Luan Muller para que, con sus incorporaciones a campo contrario, ayudara a sus compañeros a controlar más el balón y a jugar más cerca del área rival. Los catalanes se vieron obligados a recular y encerrarse atrás, lo que aprovechó el equipo local para intensificar su presión y acechar la portería. Mancuso tardó cuatro minutos en igualar el marcador de nuevo. El brasileño consiguió batir, tras una gran jugada colectiva, a Almagro. Mancuso mandó el balón en el fondo de la red con una gran elegancia y consiguió maravillar a la afición con su tanto. Era evidente que los locales no se conformaban con el empate. Los de Industrias también tuvieron alguna ocasión aislada, pero sin puntería.

Eloy Rojas y Cleber estuvieron cerca del gol, hasta que finalmente, la igualdad en el electrónico se deshizo con el tanto de Cainan. El brasileño, internacional con Italia, culminó una gran jugada colectiva con un disparo colocado con su zurda al segundo palo. La afición estalló con el gol que culminaba la remontada local a dos minutos del final. Finalmente, el Industrias Santa Coloma peleó el empate y lo consiguió. Povill empalmó un potentísimo disparo desde la frontal que fue imparable para el portero mallorquín a falta de cuarenta segundos para el final. Con este empate, se escapan los primeros puntos de la temporada en Son Moix. Igual que en el partido de la primera vuelta, el Industrias Santa Coloma arrebata la victoria al Mallorca Palma Futsal en el último minuto de partido y consigue acabar con la racha de victorias de los mallorquines en casa. A pesar de no conseguir ganar, los de Vadillo continúan invictos delante de su afición.

Mallorca Palma Futsal: Barrón, Tomaz, Eloy Rojas, Carlitos y Saldise. También jugaron: Marlon, Chaguinha, Cainan, Tayebi, Cleber, Rivillos, Moslem, Mancuso y Luan Muller.

Industrias Santa Coloma: Almagro, Corso, Verdejo, Cardona y Povill. También jugaron: Uri Santos, Álvarez, Nil, David Peña y Rufino.

Goles: 0-1 Rufino (min. 15); 1-1 Mancuso (min. 24); 2-1 Cainan (min. 38); 2-2 Povill (min. 39)

Árbitros: Jorge Moreno y Javier Moreno. Amarillas para los locales, Tomaz y Cainan, y para los visitantes, Cardona, Corso, Uri Santos y Rufino.

Pabellón: Palau Municipal d'Esports de Son Moix, 3.200 espectadores. Partido correspondiente a la jornada dieciocho de la Primera División.

Vadillo: "No hemos hecho un buen partido"

El técnico del Palma Futsal, Antonio Vadillo, se mostró resignado por el empate ante el Santa Coloma. «En la primera parte no hemos estado fluidos, se ha notado el cansancio y hemos estado espesos y aun así hemos generado hasta su gol. Nos ha desconcertado que se hayan puesto por delante. En la segunda parte hemos estado mejor, pero la falta de acierto en el último pase, no solo en la finalización, nos ha penalizado. No hemos hecho un buen partido, pero no le puedo achacar nada al equipo», comentó.