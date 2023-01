La primera semana de competición en el Dakar 2023 ha sido muy dura para Carlos Sainz, repleta de incidentes que le han descartado para la general. Un problema en la rótula le retrasó en la tercera etapa, un accidente le dejó fuera de carrera en la sexta y tener que ayudar a Mattias Ekström en la séptima supuso otro varapalo.

El domingo, perdió la victoria de la octava especial por una penalización por exceso de velocidad. La decepción en esta 45ª edición del rally ha sido enorme, pero el madrileño, que atiende a SPORT, del grupo Prensa Ibérica, se mantiene firme, con la intención de ganar etapas y puntos para el Mundial de Rally-Raid y también para seguir evolucionando el Audi RS Q e-tron E2.

¿Qué resumen haría de la primera semana?

Mucha decepción porque nada ha salido bien para el equipo. Primero fue la rotura de la rótula que no sabemos honestamente el motivo, después el doble accidente con Peterhansel y el día siguiente volvimos a pararnos al encontrarnos a Mattias que necesitaba ayuda. El domingo también fue una pena porque se nos escapó una victoria por una penalización por exceso de velocidad, pero al menos ya fuimos a buen ritmo y nos permitirá salir donde nos toca la próxima etapa.

¿Es peligroso salir tan retrasado, teniendo que adelantar en una especial 15 o 20 coches?

Hemos tenido mucha suerte porque es peligroso y hay que volver a la normativa de salir detrás de los prioritarios. La suerte fue porque no había polvo por las lluvias, ya que en caso contrario hubiese sido una odisea.

La sensación que se ha creado es un poco extraña. Estás en carrera, pero no lo estás, ya que no puntúas para la clasificación final pero si puedes ganar etapas

La cuestión es que este año como no quieren que la carrera se rompa y tengan los coches desperdigados por la noche, ante la imposibilidad de que los helicópteros vuelen por la noche, han creado las puertas cerradas y si en un determinado tiempo no has pasado por un waypoint tienes que dirigirte directamente a meta.

Es difícil de entender que estés corriendo, puedas optar a ganar etapas y luego conste como si no la has acabado…

Son dos carreras en una. Por un lado, el Dakar y, por el otro, la Copa del Mundo. No se entiende, pero cada día es una prueba independiente puntuable para la Copa del Mundo. Pero por eso tampoco tiene sentido que si has tenido un problema tengas que salir el 40. El lío está en mezclar dos competiciones en una misma carrera.

¿Con qué ánimo afrontas la segunda parte de este Dakar?

Tenemos que tratar de hacer una buena semana, seguir evolucionando, motivados para intentar ganar el máximo de especiales y que el equipo siga aprendiendo. No sabemos cuál es el futuro, pero siempre es bueno pensar que va a haber una tercera oportunidad y que cuantas más conclusiones saquemos mejor.

¿El objetivo pasa a ser la Copa del Mundo?

No, queremos hacer una buena semana. No sabemos si la vamos a correr, no hay planes hechos para la Copa del Mundo y, por lo tanto, si la vamos a correr.

¿La primera semana ha estado muy movida, también en otras marcas. La escalada de velocidad en los coches es el camino correcto?

Estamos en el límite. La velocidad ya está limitada a 170 km/h, aunque también puedes tener un accidente por debajo de esta velocidad como nos pasó a nosotros. Del año pasado a éste ya se han bajado 30 kw de potencia. Los coches van rápido, los pilotos también, pero también es cierto que los pilotos de Audi estábamos empujando muy fuerte porque veíamos que no había manera de estar en los tiempos. Más rápido no sé ir. Y cuando vas al límite tarde o temprano lo pagas. Si al tercer día la FIA corrobora que tenemos menos aceleración y el coche pesa cien kilos más, es evidente que no hay igualdad.

En 2022 Audi llegó al Dakar sin hacer una carrera, al 2023 compitiendo en Marruecos, ¿no cree que habría que correr más carreras para poder evolucionar más rápido y que el coche sea más fiable?

Hay que replanteárselo, en el sentido de que la única manera de ir evolucionando y llegar mejor preparados es hacer carreras. Por muchas pruebas que hagas los rallies son un test incomparable. También nos pasó en su día con Volkswagen. Es difícil evolucionar y dar los pasos correctos con el coche sin hacer carreras.