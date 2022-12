Dos días antes de que acabe 2022, Rafael Nadal abrirá la temporada en Sydney ante el británico Cameron Norrie en la nueva United Cup, competición por equipos que estrenan la ATP y la WTA. Campeón del último Open de Australia, el tenista balear, actual número 2 mundial, será la principal estrella de este torneo mixto que se disputa en Australia.

“Tengo una motivación enorme para comenzar bien. Los últimos meses no han sido sencillos para mí. Lo principal en este momento es recuperar las buenas sensaciones en pista y ser competitivo”, declaró el tenista a su llegada a Sydney.

Nadal no jugaba un partido oficial desde el pasado Masters de Turín donde se despidió en la fase de grupos con una victoria ante el noruego Casper Ruud (7-5, 7-5), con quien, posteriormente, participó en una gira de exhibición por Suramérica a principios de diciembre.

Djokovic y Alcaraz

A los 36 años y en su 22 temporada como profesional (debutó en 2001) Nadal desmintió los rumores de que esta sería su última aparición en el Open de Australia, donde defiende el título ganado ante Daniil Medvedev hace 12 meses: "No creo que sea mi última vez aquí. Soy feliz haciendo lo que hago. Me gustaría seguir haciéndolo, aunque a mi edad nunca sabes cuándo será la última vez", comentó el tenista que, recientemente, confesó que, después de su lesión en el pie izquierdo, tras Roland Garros, pensó en la retirada definitiva antes de que pudieran solucionarse el dolor que le obligaba a jugar infiltrado.

Nadal se mostró feliz por el retorno de Novak Djokovic a Australia, después de que el año pasado fuera expulsado al no estar vacunado de covid-19. “Que pueda jugar es bueno para el tenisy también para los aficionados”. El tenista serbio, campeón nueve veces en Melbourne, no estará en la United Cup y ha preferido jugar el torneo de Adelaida. Tampoco estará en Sydney, Carlos Alcaraz, número 1 mundial, que viajará a Australia el 7 de enero para jugar el Open de Australia.

Nueva competición

En la United Cup participan 18 equipos: los seis con mejor ranking ATP, los seis con mejor ranking WTA y los seis con mejor ranking conjunto. Competirán a lo largo de 11 días en tres sedes: Perth, Brisbane y Sydney, agrupados en seis grupos de tres equipos.

Cada duelo se desarrollará a lo largo de dos días, enfrentándose entre sí los líderes y los número 2 de cada equipo, en hombres y mujeres, con un doble mixto final si es necesario desempate. En cada sede habrá dos grupos. Los vencedores de cada uno disputarán una final y el vencedor pasará a semifinales, junto al mejor de los de tres derrotados.

El equipo español está formado por Nadal, junto a Paula Badosa, Pablo Carreño, Nuria Párrizas, Albert Ramos, David Vega y Jessica Bouzas, participa en el Grupo D junto a Gran Bretaña (Cameron Norrie, Daniel Evans y Harriet Dart como líderes) y Australia, que ha visto a última hora como Nick Kyrgios se retiraba del torneo por lo que tendrán a Alex de De Miñaur, Jason Kubler y Ajla Tomljanovic, entre sus integrantes.

También en Sídney se da cita el grupo C con Estados Unidos, Alemania y República Checa. Los ganadores de ambos grupos se enfrentarán para disputar las semifinales. En Perth estarán los Grupos A, formado por Grecia, Bélgica y Bulgaria, y el Grupo F con Francia, Croacia y Argentina. Mientras en Brisbane estará el Grupo B con Kazajistán, Polonia y Suiza, y el Grupo E con Italia, Brasil y Noruega.