Fibwi Palma: Les baixes de Feliu i de Zengotitabengoa, per J.M. Arbucias

Aquest cap de setmana el Fibwi Palma no va poder tornar de terres murcianes amb una nova alegria a la seva motxilla. El Cartagena va ser superior. Segurament no és un equip millor que el Palma – actualment ocupa la 9a plaça amb 4 victòries i 7 derrotes –, però dissabte va dominar l’encontre des del principi i en cap moment la seva victòria va perillar. Va jugar molt bé – amb criteri, paciència i intel·ligència – i va estar molt encertat: 46,2 % en triples i 90 punts sumats. Abans del partit contra els mallorquins portava una mitjana del 21% en llançaments de 3 i de 63 en punts convertits. Va superar àmpliament els seus registres fins aleshores exhibits. Mèrit sens dubte de l’equip que dirigeix el veterà Gustavo Aranzana, però també demèrit dels illencs. La defensa del conjunt de Pau Tomàs no va ser bona, una vegada més. L’atac rival es va sentir còmode durant els 40 minuts. Ja s’han jugat 11 jornades, queden 2 partits per arribar a l’equador de la lliga regular i el Fibwi és l’equip que encapçala la classificació dels màxims anotadors, però també és el que més punts rep de tots els participants. No compensa. Segurament el tècnic de Llucmajor a qui li agrada que la defensa sigui la base de la filosofia de l’equip, no deu estar massa satisfet. A partits com el de dissabte, quantes vegades haurà passat pel seu cap la figura de Joan Feliu, l’estendard defensiu de l’equip, que en aquests moments està lesionat? El capità fa falta, no només per la seva intensitat defensiva i el seu esperit lluitador; també per tot el que transmet i pel que contagia.

Malauradament no va ser l’única baixa important. L’experiència i l’equilibri que aporta n’Asier Zengotitabengoa també es trobaren a faltar. Encara que el Fibwi anoti amb facilitat, però amb un excés d’irregularitat, n’Asier és una assegurança de vida, una xarxa de seguretat per a tots els seus companys. Als moments complicats dels partits, quan l’equip més el necessita, apareix i ofereix solucions. És cert que en David Font està transitant pel seu millor moment de la temporada i demostrant la seva facilitat encistelladora, que n’Anyeuri Castillo i en Lucas Antúnez cada dia estan més integrats i reforcen el seu protagonisme o que en Víktor Kovacevic, quan està centrat, proporciona un plus de competitivitat; però també ho és que la presència de la figura que representa el jugador basc a moments puntuals com els de dissabte, s’enyora. A la roda de premsa després del partit l’entrenador del conjunt de S’Arenal amb bon criteri no va acceptar que les baixes d’aquests dos jugadors justifiquessin la derrota. L’actual plantilla sense ells dos segueix essent competitiva, una de les més competitives i equilibrades de la lliga. Ara bé, s’ha de reconèixer que l’absència d’en Joan i de n’Asier van ser importants, no per justificar, però sí per contextualitzar i entendre una mica més la derrota.