Argentina necesita al mejor Messi, Francia gana sin que brille Mbappé

He hecho una última llamada a mi equipo de amigos para hablar, no del árbitro de la final, el polaco Szymon Marciniak, pues lo único que deseamos todos es que ni él ni su equipo del VAR tengan nada que ver con el resultado final de este gran Argentina-Francia, sino para saber qué opinan sobre lo que puede ocurrir en la gran final, protagonizada, no solo por dos campeones del mundo que van en busca de su tercera estrella mundial, sino por dos selecciones que comparten un vínculo común muy, muy, llamativo en esta Copa del Mundo: ambas selecciones poseen a las dos máximas estrellas, Leo Messi y Kylian Mbappé, del PSG, curiosamente o no tan curiosamente, el club del país que se hizo con la organización del Mundial, de la manera que lo hizo, que mejor no insistir en ello.

Todos, todos, desde el ‘mister’ Llorenç Serra Ferrer hasta el goleador ‘Pichi’ Alonso, pasando por el guardameta Santiago Cañizares y el centrocampista Víctor Muñoz, comparten, cómo no, la tesis de que, aunque Francia, que es la actual campeona, parece clara favorita al título, la final está tremendamente igualada, empezando, precisamente, porque se trata de una final en la que pueden intervenir un montón de imponderables y donde, sin duda, cada uno de los finalistas, después de una larga y dura competición, se enfrentarán ante el reto, no de realizar su mejor fútbol, sino de ganar, que es lo único que cuenta en el partido de mañana. «Francia es un auténtico tráiler y, además, Griezmann le está dando una pausa y una serenidad a su fútbol tremenda» Llorenç Serra Ferrer - Entrenador «Empecemos, tal vez, por ese punto de vista, es decir, por el hecho de que difícilmente veremos un fútbol bonito, vistoso, de filigranas», explica Serra Ferrer. «Se trata de dos equipos muy, muy, equilibrados interiormente y, también, también, en su juego, futbolísticamente hablando. Es evidente que Argentina se presenta con una confianza brutal después de haber crecido a partir de la derrota, el primer día, ante Arabia Saudí, y eso le ha dado una cohesión, una motivación extra tremenda. Pero enfrente tendrá una Francia que es un auténtico tráiler, un camión de decenas de metros de tamaño, físicamente imponente, con un poderío inusitado, desde su portero Lloris a su goleador Giroud». Serra Ferrer, como mis otros amigos, creen que será vital marcar primero porque quien logre adquirir ventaja hará que el rival juegue la final a remolque. «No cometer errores será vital y, en ese sentido, yo veo, por ejemplo, que el centro del campo francés, con un impresionante Griezmann y veremos si puede reaparecer Rabiot, que nos está volviendo a satisfacer a todos, es dueño del tiempo de los partidos, lo que es muy importante en una final. Lo de Griezmann es impresionante porque, no solo está en todas partes, sino que tapa, cubre, recupera, pide el balón, mide el tiempo del juego, le da serenidad y pausa, haciendo jugar a sus compañeros con una altísima concentración. Griezmann es, en este Mundial, quien mejor está entendiendo lo que pide el partido y no deja a nadie tirado. Es como si les dijese a los suyos ‘si no sabéis qué hacer, darme la pelota a mí’. Estupendo, una gran solución». El dilema de Scaloni para la final: cuatro o cinco defensas El entrenador de Sa Pobla está convencido de que «por vez primera en esta Copa del Mundo, Francia saltará al campo sabiendo que esto no es coser y cantar. Cuando uno juega contra esta Argentina, tan motivada, incluso sobreexcitada y con un líder tan portentoso como Leo Messi, sabe que le costará horrores ganar el partido. Argentina está muy unida y ha aprendido a competir contra todo y contra todos en Qatar, cada partido, desde su derrota del primer día, ha sido una final y la ha ganado. Eso sí, el físico y despliegue de Francia, representada en la explosividad de Mbappé, que es admirable, repito, admirable, puede acabar con el partido con dos o tres zarpazos». «Niego la mayor, niego que esta final se limite al duelo Messi-Mbappé. Hay dos grandes selecciones sobre el campo» Santiago Cañizares - Exfutbolista y comentarista Cañizares es de los pocos que piensa, sin, por supuesto, restarles importante, relieve y protagonista «¡Dios me libre, por favor, Dios me libre!», que esta final «es muchísimo más que un duelo Messi-Mbappé, por eso niego la mayor. Hay dos grandes selecciones sobre el campo y enormes futbolistas. Pienso en todo lo que ha parado ‘Dibu’ Martínez en este Mundial; o en la pausa que Griezmann está imprimiendo al juego de Francia; en el gol vital que Theo Hernández le marcó a Inglaterra, el primero, vital siempre en todo gran partido; o el chut, raso, duro y ajustado al palo de Tchouaméni o los cuatro goles de ese ratón hábil que es Julián Álvarez… no, no, esta final será tremenda por los dos equipos y todos sus protagonistas». Para el exmeta madrileño, mañana se enfrentan, sin duda, «los dos equipos que mejor han sabido adaptarse a este tipo de competición, equilibrando, en todo momento, defensa y ataque, con la premisa de ‘ataco, pero no descuido la defensa’, pues si encajo un gol, empiezo a estar fuera, pues el cementerio está repleto de valientes». «No hay duda que, así, a peso, perdón, contando los futbolistas, pensando en su valor de mercado, la selección de Francia es muchísimo mejor, pero Argentina es un colectivo muy aguerrido, mucho y, en este Mundial, quiero decir, en este mes de estancia en Qatar, el equipo de Lionel Scaloni, con Aimar, Ayala, Samuel…han sabido convertir a solistas en una orquesta. Y, mejor aún, han convertido, por fin, a Messi en líder desde la humildad, que es lo que le faltaba a su grandeza futbolística. Y esas cosas solo se logran desde dentro del grupo». «No creo que la sobreexcitación que tiene Argentina sea mala para la final; al fin y al cabo, tal vez sea lo que les ha llevado hasta aquí» Víctor Muñoz - Exfutbolista y entrenador «Debe ganar Francia ¿no?», se pregunta Víctor Muñoz, no sin dudar, no sin saber que es una final y puede pasar todo, pensando que está Leo Messi, el ‘mago’, el hacedor de milagros. «No hay duda: Argentina necesitará al mejor Messi para ser campeona, mientras que Francia ya ha demostrado que, sin el mejor Mbappé, es más, hasta con un Mbappé intermitente, discreto, puede ganar», comenta el centrocampista maño. «Yo sí creo que quien mejor resuelva la incógnita de cómo parar a Messi y a Mbappé tendrá mucho, mucho, ganado en esta final y no sé si la solución pasará por un marcaje individual o colectivo». Y, por descontado, Víctor insiste en que es una final y puede pasar de todo, desde el minuto uno: un penalti en el arranque, una expulsión, un gol de mala suerte, una lesión….todo puede ocurrir. «Por ejemplo, Mbappé aún no ha hecho el partido del Mundial y, quién sabe, igual se le ocurre protagonizarlo el domingo. De la misma manera que no pienso que esa sobreexcitación, que muchos critican en Argentina, sea mala. Todo lo contrario, puede que esa lo que les ha llevado hasta esta final. Otra cosa es ganarla». «Perder el primer partido benefició a Argentina, pues Scaloni cambió el equipo colocando futbolistas que se entienden mejor con Messi» ‘Pichi’ Alonso - Exfutbolista, entrenador y comentarista «Yo, cuando veo a Francia, tengo la sensación de que es una sensación que parece construida para este tipo de competición, para los campeonatos del mundo», señala Ángel ‘Pichi’ Alonso. «No sé, la veo tan redonda, tan bien hecha, con tan buenos futbolistas en todas las zonas del campo, sabiendo tanto, tanto, a lo que juega y cómo jugar, que la veo campeona de nuevo, sí. Pero… enfrente está esa tremenda pasión, ganas y fútbol, distinto, sí, pero fútbol al fin, que le pone Argentina… con Leo Messi. Y es que, perdona, pero si quitamos de la ecuación a Messi es que no queremos hablar de fútbol, ni de la final. Lo que Leo se está jugando aquí es histórico y, por tanto, debe tenerse en cuenta, aunque el rival que tenga enfrente sea esta poderosísima campeona del mundo». El plan anti-Messi de Francia Pichi recuerda que el comportamiento de Francia es, sí, de auténtico campeón, pues «hasta el día que juega mal, gana». «Son solventes en todas las zonas del campo, aprietan cuando deben apretar, defienden todos juntos y arriba tienen un goleador tremendo y la explosividad de Mbappé. Pero….yo me quedo con la serenidad de su centro del campo, donde Griezmann, Rabiot y Tchouaméni están perfectos, imponentes. ¿Mbappé?, nadie lo quiere tener enfrente, pues cada vez que coge el balón te puede hacer un descosido. Su explosividad, dribling en carrera y determinación son tremendos». Pero Pichi continúa otorgándole grandes posibilidades a Argentina porque ha demostrado que compite como nadie. «Yo soy de los convencidos de que la derrota del primer día los hizo mejores. ¿Por qué?, porque Scaloni se vio obligado a meter mano en el equipo y lo hizo en la dirección que le interesaba a Leo o al juego de Messi, que necesita futbolistas que se asocien a él, como Enzo Fernández, Alexis Mac Allister o ese terrible Julián Álvarez y la albiceleste remontó, salió beneficiada». Con Messi o con Mbappé, Qatar ya ha ganado el Mundial