Cartulina Morada: La doble vara de medir de la Federación

Anonadada me hallo. Tras el batacazo frente a Marruecos, no tenía ninguna duda de que la Real Federación Española de Fútbol apostaría por Jorge Vilda para tomar las riendas de la selección absoluta masculina. La acérrima defensa profesada por Rubiales al seleccionador femenino no me hacía presagiar otra posibilidad, aunque miento si no reconozco que también barajaba otra opción: que Luis Enrique ya hubiera sido renovado dos meses antes del arranque del Mundial, mismo procedimiento que se tomó con su homónimo en el banquillo femenino antes del inicio del Europeo. Este devenir de acontecimientos no hace sino reforzar, todavía más, el amargo paternalismo y la enorme desidia con los que se ven obligados a convivir las jugadoras de la selección. Luis Enrique ha sido esclavo de sus fracasos, algo coherente dado el batacazo. La presión popular de prensa y aficionados ha sido más que suficiente para que la dirección deportiva mueva ficha, no así lo fue con el triste papel de España en el Europeo femenino de este verano, donde cualquier revés se sigue defendiendo como un mero aprendizaje pese a contar con las mejores jugadoras del mundo en su posición. Mención aparte merece el nombramiento de De la Fuente como sustituto de Luis Enrique, acto complicado de ensamblar en la femenina cuando a los seleccionadores de las inferiores que levantan europeos y mundiales, en lugar de darles una oportunidad, les enseñan la puerta de salida.

Cargo vitalicio: Jordi Roger, como secretario técnico, se autocesa como entrenador del club El paso de Jordi Roger por el Atlético Baleares da para una producción hollywoodiense de esas que se atascan y en las que acaban sobrando la segunda y la tercera parte. El ya ex técnico del conjunto blanquiazul, sin embargo, sobrevive para seguir protagonizando un hilo que se quedó sin argumentos desde la primera entrega. Como secretario técnico del club, Roger se ha autocesado como entrenador para seguir manteniendo su cargo en la dirección deportiva. El chiste se cuenta solo. Esta segunda destitución del técnico no asegura que en un futuro no pueda recuperar la plaza. Bastaría con que él mismo lo considerara oportuno. Y a todo esto la tripulación del barco ha aprovechado el triunfo que cosechó ayer el equipo frente al filial del Athletic para mandar un dardo envenenado. El exbalearico Xavi Ginard lanzó ayer en sus redes sociales la siguiente cuestión: «¿Vosotros creéis en las casualidades? Yo no». Un tuit libre de interpretación. Una mala elección: El Baleares femenino se medirá al Cacereño a la misma hora que la final del Mundial Este próximo domingo, a las 16 horas, España entera se paralizará para seguir la gran final que medirá a las dos mejores selecciones del mundo. A esa misma hora, desconozco si por culpa de la Federación o por petición de la entidad blanquiazul, está programado el encuentro de la jornada 12 de la Segunda RFEF femenina que medirá al Atlético Baleares frente al Cacereño. Una insólita decisión que dice poco de las intenciones de unos y otros por fomentar el fútbol femenino. Con estas acciones quedan retratados.