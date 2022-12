El Comité lo intentó de todas las maneras, pero sin viento es imposible hacer regatas. La tercera jornada del 71º Trofeo Ciutat de Palma se quedó en blanco debido la escasísima fuerza del viento de Gregal (nordeste). La flota se hizo a la mar a las diez y media de la mañana y permaneció flotando en el campo de regatas hasta las 13.30 horas, momento en que la organización aceptó, muy a su pesar, que ya no había nada que hacer.

A lo largo de este tiempo, el anemómetro no superó en ningún momento los cinco nudos. No pudo iniciarse, por tanto, ni un solo procedimiento de salida. El campo fue reposicionado en busca de más presión eólica, pero la realidad terminó por imponerse. La Bahía de Palma no estaba hoy para acoger regatas y, por desgracia para los más de 300 regatistas de 18 países inscritos en la competición deportiva más antigua de Baleares, no parece que mañana vaya a mejorar la situación. “El parte es incluso peor que para hoy, pero habrá que intentarlo”, confesaba a su llegada a puerto el director deportivo del Real Club Náutico de Palma, Manu Fraga.

Hoy debía disputarse la primera jornada de la fase final, después de que ayer quedara configurado el Grupo Oro con los regatistas más destacados. En el caso de que no pudiera disputarse ninguna regata más, la clasificación de la fase previa se considerará definitiva.

El regatista ucraniano Sviatoslav Madonich lidera la general con cinco victorias y el descarte de su peor resultado (un noveno). La anulación de las pruebas de hoy lo acerca un poco más a la victoria y a la consiguiente inscripción de su nombre en la peana de la Carabela de Plata del Real Club Náutico de Palma, organizador de la competición desde 1950. El mallorquín Hugo Rodríguez, del Club Nàutic S’Arenal, se encuentra a sólo dos puntos. Cierra el podio transitorio Joan Domingo, del Club Nàutic de Cambrils. Los tres deportistas posaron esta mañana con los maillots que identifican su posición de medallistas provisionales.

El 71 Trofeo Ciutat de Palma concluirá mañana. La ceremonia de entrega de trofeos está programada a las 18.00 horas en la carpa situada en las terrazas del Real Club Náutico de Palma. Han confirmado su asistencia el alcalde de Palma, José Hila, y el presidente del Real Club Náutico de Palma, Emerico Fuster.