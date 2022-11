Marco Asensio se siente «preparado para asumir las responsabilidades»

Marco Asensio llega a Qatar en su mejor momento anímico. El mallorquín se siente importante en una selección española en la que goza de la plena confianza del técnico, Luis Enrique, y en la que destaca por ser uno de los veteranos.

En su segundo Mundial, el calvianer portará el ‘10’ a la espalda y no duda en mostrar, por primera vez desde que es profesional, galones. «Estoy preparado», sentenció ayer, en una entrevista a Radio Marca en la que también tocó otros asuntos como el Real Madrid, el Barça o, incluso, cómo fue la pedida de mano a su novia.

«Estoy muy contento por estar aquí. Es un objetivo que tenía desde hace tiempo y he trabajado mucho con mi club», señaló Marco Asensio. «Luis Enrique me ha dado la oportunidad, la he aprovechado y ahora estoy contento y con ganas de empezar», añadió el mallorquín, en unas primeras palabras que ya dejaron entrever un cambio de actitud, lejos de aquella polémica que surgió tras sus declaraciones en noviembre de 2018 en referencia a su papel en el Real Madrid: «Soy joven, son otros los que deben tirar del carro».

De allí surgió, entre la parroquia del Madrid y la futbolera, el mote de ‘Ausencio’ para referirse a él cuando no destacaba en un partido. «No me hizo daño», señaló entre risas, y añadió: «He aprendido mucho de cada situación adversa, esto me pilló joven. Yo soy feliz jugando y eso es lo que importa en cada aspecto de la vida».

Cuatro años después y tras pasar una grave lesión que le hizo estar casi una temporada en blanco, Marco Asensio parece haber soltado ese lastre. «Eso es cosa del pasado. Estoy preparado para asumir las responsabilidades que me den», sentenció.

Unas exigencias que, según el mallorquín, comprendió tras las llamada de Luis Enrique el pasado verano: «Entendí lo que me pedía. No era ser un guerrero, pero sí tener en cuenta ciertos conceptos a los que no estaba acostumbrado y que son muy importantes para un atacante».

«Ojalá jugar siete partidos en Qatar», apuntó Marco Asensio. Siete encuentros sería estar en la final. Toda una declaración de intenciones para una España casi imberbe. «El equipo y los jugadores, aún siendo jóvenes, tienen desparpajo y ganas de dar lo máximo. Los que llevamos ya algún Mundial intentaremos aportar experiencia, pero también vamos a aprender de los más jóvenes», señaló el futbolista de Calvià, que cree en el grupo: «Es la unión, es todos ir a una».

El Real Madrid y su renovación

No rehusó Marco Asensio hablar del Real Madrid ni de su situación. «¿Ancelotti? No me ha dicho que fuera del Real Madrid ‘hace mucho frío’. Tiene mucha confianza en mí y ahora estoy centrado en el Mundial», declaró el ex del Mallorca, que acaba contrato en junio de 2023 y que el próximo 1 de enero podría empezar a negociar con cualquier equipo. Como el Barça, tal y como él mismo dejó entrever hace unos meses en unas declaraciones: «Se interpretaron de muchas maneras, como aquello de las piedras y la mochila… solo dije que estaba a gusto en el Real Madrid».

Y aunque insiste en que está bien en Madrid, también deja su futuro en el aire. «Se habla de que estoy haciendo cambiar de opinión al Real Madrid, pero yo siempre he intentado dar lo máximo que llevo dentro y después ya se sabrá», indicó, y añadió: «El que decide, también, es el club, no solo depende de mí. Tras el Mundial, ambos tomaremos una decisión».

«¿Que si quiero renovar? Ojalá se pueda dar y yo ser muy feliz en el Real Madrid muchos años, ojalá se dé todo para quedarme diez años más», concluyó Marco Asensio.