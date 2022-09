Marco Asensio mostró sus esperanzas a nueve meses de que finalice su contrato con el Real Madrid y tras descartar abandonar el club el pasado mercado, de recibir próximamente una propuesta de renovación, pero no desmintió las informaciones que le ponen en la órbita del Barcelona ni aseguró que no jugaría en el equipo azulgrana.

«Ojalá se pueda dar la renovación», aseguró Marco Asensio en una entrevista a ‘El partidazo’ de Cope. «Veremos qué pasa, nunca se sabe, en el mundo del fútbol pueden cambiar las cosas muy rápido. No puedo decir nada más porque no sé lo que va a pasar», dijo.

Preguntado por el interés del Barcelona, el mallorquín dejó claro que está centrado en el Real Madrid y la selección, pero no cerró la puerta. «Sinceramente, no lo sé. Realmente estoy centrado en lo que estoy. Sólo pienso en el presente, el ahora, el darlo todo con la selección y con mi club». «Ni lo he pensado (jugar en el Barcelona), ni lo he valorado. Ahora mismo no puedo dar una respuesta, no lo sé. Son cosas que salen. Esta mañana tenía 200 mensajes. Les digo que estoy en un mundo en el que hay muchos rumores, especulaciones, y es normal. En siete meses puedo firmar con cualquier club y es normal que salgan muchos y saldrán más seguramente. Estamos en ese círculo en el que cada día habrá noticias y eso no lo puedo controlar», subrayó.

Asensio repasó un verano difícil en el que valoró marcharse del Real Madrid y explicó las razones por las que decidió quedarse. «Estoy en un momento bueno, tranquilo. El mes de agosto fue un poco más complicado por la incertidumbre pero estoy feliz por la decisión que he tomado».

«Había opciones obviamente. Al final, la decisión que tomé fue porque sigo confiando en que puedo ayudar al Real Madrid, quiero seguir ganando títulos con el club. Creo que ha sido la correcta y estoy con muchas ganas. Al final tampoco era una decisión que dependa de mí totalmente. Son cosas que hay que hablar con el club, con el entrenador, pones todo en la balanza y a partir de ahí tomas la decisión. Pero en ningún momento pensé realmente en poder salir, por el proyecto y por la confianza de Ancelotti», señaló.

Después de ser recibido con silbidos por parte de la afición madridista en el Santiago Bernabéu, Asensio explicó la razón de su enfado al quedarse sin minutos frente al Mallorca y se quedó con la gente que le aplaudió.

«Siempre habrá discusiones. Yo soy una persona que se me nota cuando estoy feliz y cuando estoy cabreado. No se dio el cambio, era un partido pues especial para mí porque era contra un exequipo, íbamos empatando, pensaba que podía ayudar. Fue mala suerte por la lesión de un compañero pero bueno, al final se ganó y queda como una anécdota. Con el míster cero problemas», afirmó.

«Lo único que pensé con los pitos es en intentar darle la vuelta, que vean que mi compromiso es al cien por cien como ha sido estos siete años en el Madrid. Luego el momento del gol y los aplausos es con lo que me quedo. Respeto mucho a la afición madridista del Bernabéu, son libres de opinar. Creo que tenemos que ir siempre a una, es como siempre hemos podido ganar muchas cosas», agregó.

Apoyo a Vinícius: «Ve el fútbol desde la alegría»

Con Vinícius en el foco por sus celebraciones con bailes y todo lo ocurrido en torno a su figura, con insultos racistas, Marco Asensio mostró un total apoyo a su compañero.

«Es un chico muy humilde y ve el fútbol desde la alegría. Que baile cuando celebra los goles, mientras no falte al respeto, creo que es perfecto. Todo el mundo quiere ver alegría, buen fútbol, y eso es lo que transmite Vini. Obviamente el racismo es lo que se debe apartar. Yo creo que son minoría. No son todas las aficiones. Las personas que lo hagan no tienen que empañar a una afición ni a un país entero», comentó. «Vini lo sabe. Cuando lo ocurrido tiene esa repercusión es porque hay algo que debemos atajar, es algo que no tiene cabida en nuestra sociedad», añadió.

Por último, reconoció que a Vinícius le motiva estar metido en piques con rivales y entrar en provocaciones:«Es joven y seguro que tiene mucho que aprender. También hay jugadores que esa polémica, esa brega, le viene bien para motivarse, y yo creo que él también se motiva con todo eso».

Eric García: «Marco Asensio es un grandísimo futbolista»

Por su parte, Eric García, central del Barcelona, elogió a Marco Asensio, que en las últimas horas se le ha vinculado al conjunto azulgrana, y afirmó que «es un grandísimo futbolista». «Marco es un grandísimo futbolista, lo viene demostrando muchos años pero tiene contrato con el Real Madrid, está en otro equipo y no puedo decir más. Es un placer disfrutarlo en la selección y nada más», manifestó durante la rueda de prensa celebrada en Las Rozas con motivos de los compromisos de la selección.