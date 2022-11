Marco Asensio finalmente lo ha conseguido. Lo que parecía un imposible hace pocos meses se ha convertido en realidad esta mañana cuando Luis Enrique ha anunciado la lista de los integrantes de la selección española para el Mundial de Catar. Y en ella aparece el nombre del atacante mallorquín del Real Madrid, que si bien no acude con la vitola de titular, tendrá minutos con toda seguridad.

Un regalo en toda regla para el calvianer, que pese a que apenas ha jugado en el Real Madrid exceptuando los últimos partidos, su participación en el Mundial parecía una utopía pocos meses atrás. Será la segunda vez que participe en el máximo torneo de selecciones tras ser incluido por Julen Lopetegui para el Mundial de Rusia de 2018.

No lo ha tenido fácil Asensio. Sepultado por la irrupción de Rodrygo y Vinícius en el once inicial de Ancelotti, su decisión de no renovar este verano con el conjunto blanco parece haberle pasado factura. Ha participado en diez partidos de Liga, con un solo gol y sin asentarse como titular. El mallorquín lo ha pasado mal, con gestos que evidenciaban su disconformidad con la situación como lo que ocurrió ante el Mallorca, que se quedó sin jugar cuando estaba calentando en la banda, pegándole una patada a una botella.

Al igual que el Real Madrid, en la selección también perdió su sitio. Con Luis Enrique fue un fijo desde el inicio en sus convocatorias, brillando con un triplete en un abultado triunfo sobre Croacia, pero la grave lesión de rodilla que sufrió en 2019 le apartó y nunca más regresó como un indiscutible a las listas del asturiano. Volver a jugar parecía complicado. Quedarse fuera de la Eurocopa de 2020 fue un duro golpe para él, que suplió participando en los Juegos Olímpicos de Tokio, donde España perdió en la final ante Brasil.

Liga de Naciones

Participó testimonialmente en la goleada en la Liga de Naciones ante Alemania por 6-0 el 17 de noviembre de 2020 y no volvió a enfundarse la elástica de la selección hasta el 5 de junio de este mismo año, cuando ha regresado con el grupo para la disputa de la Liga de Naciones.

De los seis partidos ante República Checa, Portugal y Suiza, en dos se ha quedado sin jugar mientras que en el resto siempre ha tenido oportunidad de participar, dando tres asistencias de gol. En la selección Marco parece otro. Allí, ha recuperado la alegría que le caracterizaba en su juego, valiente con el balón y amenazante con su disparo desde media y larga distancia, un recurso que poco a poco ha ido desapareciendo con el Real Madrid.

Sin embargo, ha mejorado su actitud y se ha ganado de nuevo la confianza de Ancelotti, que no ha dudado en alabarle en las últimas semanas y señalarle como "uno de los mejores del equipo". Asensio tiene hambre de fútbol y en este atípico Mundial al que España no acude como una delas grandes favoritas, quiere rebelarse contra su situación y volver a mostrar al mundo del fútbol que es una de las mejores zurdas de España y que puede dar mucho más de sí.