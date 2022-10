Ya está en casa. El hijo pródigo ha regresado. Izan Guevara, flamante campeón del mundo de Moto3, por fin ha podido celebrar el título junto a sus amigos y familiares. El piloto mallorquín, que se alzó con el Mundial el pasado 16 de octubre en Phillip Island, ha aterrizado esta mañana en la isla y posteriormente ha atendido a los medios locales en el Restaurante Varadero del Port de Palma: “La verdad es que no encontraba el momento de llegar porque la gira asiática se ha hecho un poco larga. Estoy muy agradecido por el recibimiento que ha habido hoy en el aeropuerto. Volver a ver a mi madre y a tantos amigos ha sido súper bonito”.

Ataviado con los colores de su equipo, el Aspar Team, y con una sonrisa que ha sido incapaz de borrar de su cara desde el mismo momento en el que ha puesto pie en tierra, Izan Guevara ha agradecido el cariño y las felicitaciones que ha recibido desde que Phillip Island le coronara campeón del mundo de la cilindrada pequeña: “Si os soy sincero, una de las felicitaciones que más me sorprendió en su momento fue la del piloto de Fórmula Uno, Carlos Sainz”.

El joven piloto del GasGas ha reconocido que, ya pasados unos cuantos días, es momento de empezar a creérselo, pero que sí ha necesitado “un tiempo para asimilarlo”. “Ganar un título mundial, al fin y al cabo, son palabras mayores. Estoy disfrutando el momento, pero ahora toca celebrarlo con los míos, que ya tenía ganas”, ha señalado.

Con 18 años casi recién cumplidos, Izan se ha alzado, en su segundo año en el Mundial, con su primer título de MotoGP, convirtiéndose de esta manera en el tercer piloto de la isla que conquista dicho hito. Desde que ganara en Australia, Guevara ha tenido una agenda de lo más completa, como es lógico. El pasado domingo participó en el Gran Premio de Malasia, este lunes llegó por fin a Barcelona, donde realizó un tour por diferentes medios nacionales y ayer tocó la capital. “Muchos me preguntan cuál creo yo que es el secreto para que tres pilotos de la isla sean ya campeones del mundo y les digo que la ensaimada, la sobrasada y las quelitas de aquí”, ha bromeado: “Creo que es muy importante el papel que juega el único circuito que tenemos en la isla. En él siempre buscamos sacar cada milésima que podemos en cada curva para mejorar nuestros registros y, cuando salimos fuera, me da la sensación que vamos a comernos el mundo”.

Izan se ha referido al salto que dará la temporada que viene a Moto2. El piloto mallorquín ha reconocido “haber recibido ofertas de varias marcas” para competir en la categoría intermedia, pero “al fin al cabo, quienes fueron fieles a mí y confiaron cuando yo no tenía nada fueron ellos. Si las cosas van bien, ¿por qué cambiar? Me han dado la posibilidad de subir de categoría vistiendo los mismos colores y eso me facilitará mucho las cosas porque hemos creado un grupo muy bueno”.

La fiesta de Izan se retomará el próximo sábado, cuando sean las autoridades de la isla quienes recibirán a las 18 horas al mallorquín en el Consolat del Mar. Antes de celebrará una concentración de motos que arrancará a las 16:30 desde el Centre de Tecnificació Deportiva situado en el antiguo polideportivo Príncipes de España: “Haremos como un tour por Palma. Arriba en el camión estarán mi familia, amigos, entrenadores y pilotos que vendrán también a celebrar conmigo el título. Lo disfrutaremos al máximo”.

Consejo para Augusto Fernández

Guevara puede que no sea el único piloto mallorquín que este curso levanta el título del mundo, Cheste, el próximo 6 de noviembre, dirimirá también al mejor de la categoría intermedia, donde Augusto Fernández parte con 9,5 puntos de ventaja sobre su máximo rival, el japonés Ai Ogura. Izan ha aconsejado a su homólogo en Moto2 cómo afrontar una carrera tan importante: “Al fin y al cabo, solo le puede decir lo que me dijeron a mí los grandes como Márquez, Maverick o Mir. Tiene que seguir su instinto, eso es lo más importante. Que tenga cabeza, que disfrute de la carrera, que se meta la menor presión posible y que se lo tome como una carrera más”.