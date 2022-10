Había empezado bien el conjunto palmesano el partido con un intercambio de canastas con su rival que dejaba el partido, tras los primeros cinco minutos de encuentro, con un empate a 11 y con un inspirado Rafa García que, con siete puntos, lideraba el ataque mallorquín. Los de Pau Tomàs lograban adelantarse en el marcador pero eran los ibicencos los que tomaban la primera ventaja (17-13. Reaccionaban los palmesanos con buenos minutos de Tamba y Zengotitabengoa para ponerse con 17-19 en el marcador cerrándose, el primer cuarto con 23-22 favorable al Class Bàsquet Sant Antoni tras una reacción de los locales.

El inicio del segundo parcial fue nefasto para un Fibwi Palma que encajaba un 11-4 de parcial que obligaba a Pau Tomàs a parar el partido para buscar soluciones y frenar el empuje de un inspirado Class Bàsquet Sant Antoni. La reacción mallorquina no llegaba y el Fibwi Palma seguía sufriendo mucho en Sa Pedrera para frenar las acometidas rivales. Pau Tomàs volvía a parar el partido a cinco minutos para el descanso cuando el marcador señalaba un claro 41-30 para los locales. Los mallorquines, con muchísimos problemas para anotar, no encontraban la forma de frenar a su rival y veían como éste aumentaba su ventaja hasta irse al descanso con 59-38 en el marcador, dejando la situación muy complicada.

El paso por vestuarios, sin embargo, no iba a cambiar demasiado el guion de un partido muy complicado para los de Pau Tomàs que no estaban acertados en ataque y en defensa y veían como tras los primeros minutos de cuarto el marcador reflejaba un duro 67-44 para los locales, que seguían aumentando su distancia en el marcador y entrando en el último cuarto de partido con 75-53 a favor.

Los últimos diez minutos de encuentro fueron para olvidar. El Fibwi Palma sufría para contener a los ibicencos y el partido se cerraba con un 108-69 que dejaba el balance de los palmesanos tras la primera semana de liga con un 1-2 y con la obligación de mejorar sus prestaciones en el partido que jugarán en casa la semana que viene contra el CB L´Hospitalet a las seis de la tarde del próximo domingo 23.

108 - Class Bàsquet Sant Antoni: Mollgaard (2), Jonats (13), Dani de la Rua (7), Omeragic (14), Carreño (6). También jugaron Zurbriggen (15), Haro (12), Byron Richards (14), Medori (8), Jordi Grimau (17), Ikuobase (0).

69 - Fibwi Palma: Ismael Tamba (8), Viktor Kovacevic (7), Joan Feliu (6), Asier Zengotitabengoa (14), Rafa García (13). También jugaron Joseph Smoyer (3), Manel Signes (2), Stevan Karapandzic (3), David Font (3), Milan Suskavcevic (8), Xavi Andreu (0), Qyemah Gibson (2).

Parciales: 23-22, 36-16, 16-15, 33-16.

Árbitros: Domingo Vilalta y Fuentes León. Eliminado por faltas personales el local Medori.

Pau Tomàs: “Hemos sido un juguete roto en manos de un gran equipo”

Al acabar el partido, el técnico Pau Tomàs ha valorado el encuentro señalando que “hemos sido un juguete roto en manos de un gran equipo. Pido disculpas a la afición y lo que tenemos que hacer ahora es hacer autocrítica, seguir hacia adelante, y trabajar mucho más y más intensamente de lo que lo estamos haciendo para que esto no vuelva a suceder. No podemos jugar un partido con esta actitud” para concluir indicando que “ahora mismo no estamos al nivel de los equipos que quieren estar arriba en la clasificación.