«Con la plantilla que tenemos, no tengo miedo a ningún equipo». Dani Saldise ya luce la camiseta del Palma Futsal. El pívot internacional español se ha unido esta temporada al club mallorquín con el objetivo de aumentar el potencial para hacer frente al año más especial del club en toda su historia y llega para aportar experiencia y nivel competitivo al equipo. El navarro ha sido presentado este mediodía en el Hospital Quirónsalud Palmaplanas tras realizar las pruebas médicas previas al inicio de la pretemporada y muestra la ilusión que le acompaña para esta nueva etapa profesional que afronta en Mallorca.

El exjugador del Movistar Inter, en el que jugó dos temporadas, agradece «el valor que el Palma ha puesto por mí desde el primer día. Estoy muy contento porque tengo 27 años y me siento en el mejor momento de mi carrera y era un paso que tenía que dar para seguir creciendo como jugador» y reconoce que «cuando salí de Movistar Inter tenía muy buenas propuestas pero la que más me gustaba desde el principio era Palma, así se lo hice saber a José. Independientemente de que jugaran Champions o no ya había decidido venir».

El nuevo jugador palmesano asegura que «pregunté antes de venir y todo el mundo me ha hablado muy bien del vestuario y de la isla. Yo lo conocía desde fuera, pero que te lo digan desde dentro al final es importante para un jugador para sentirme querido y a gusto, que es como me estoy sintiendo desde que firmé, como si fuera uno más desde hace años».

Dani Saldise apunta que lo que le llevó a decidirse por el Palma es «el crecimiento que está teniendo a lo largo de los años, la ambición que tiene, las ganas de ganar, de seguir creciendo era algo que buscaba con 27 años. Tengo hambre y mucha ambición y el día que no la tenga dejaré de jugar. Tengo muchas ganas de ganar, de seguir creciendo y aprendiendo y era una de las claves que me han hecho venir aquí».

Y él también se muestra ambicioso: «He venido aquí a ganar y hay que intentar hacer un buen papel en Champions en las primeras fases y optar a ganar la Champions. Son expectativas grandes pero creo que se pueden cumplir y he venido aquí a intentar ganar títulos sin perder el norte».

Además, otro factor importante es todo lo que rodea al Palma Futsal y sus partidos en Son Moix, con una gran masa social entregada a un proyecto que abrazan con mucho cariño desde hace años. «Una de las cosas que me gusta mucho del Palma es la afición y el llenar el pabellón. A parte de que el pabellón es precioso, si lo llenas, mucho más. Siempre que he venido a jugar el pabellón está casi lleno» afirma Saldise, que añade: «Creo que mi estilo de juego y mi forma de ser puede encajar perfectamente con el Palma, estoy contentísimo de venir aquí, tengo mucha hambre de ganar y creo que es el club idóneo para seguir creciendo y ganando cosas».

El navarro augura que «tenemos una temporada muy ilusionante, vamos a competir por todas las competiciones y creo que tenemos un equipo muy bueno, de los mejores de la liga español y muy compensado, que es muy importante» y cree los refuerzos que llegan «son fichajes hechos con mucha cabeza porque se han cubierto todas las posiciones y bien, que al final puedes hacer fichajes sin un rumbo pero se han hecho fichajes muy buenos y con un sentido para cada posición y, lógicamente, una plantilla más larga para optar a todas las competiciones».