El Palma Futsal ya tiene a su primer refuerzo para la próxima temporada. Se trata de Dani Saldise, pívot internacional con España, que firma por un año con un segundo opcional. Saldise, de 27 años, aterriza en el subcampeón de Liga tras finalizar una etapa de dos años en el Movistar Inter, con el que ha conseguido tres títulos. Se trata de uno de los mejores jugadores españoles, uno de los pívots de referencia de la selección y un jugador contrastado con el que refuerza la parcela ofensiva y aporta un recurso importante para aumentar el nivel competitivo del equipo para una temporada que será muy exigente.

El navarro lleva años demostrando un gran nivel en la máxima categoría, una extraordinaria capacidad de sacrificio y esfuerzo y un gran talento para ser un jugador decisivo en ataque. Si bien solo pudo marcar tres goles en su última temporada en los dieciocho partidos ligueros jugados, su historial refrenda su categoría y el por qué es uno de los jugadores habituales con la absoluta en las últimas temporadas. Dani Saldise se formó en la cantera del Osasuna Magna antes de dar el salto al primer equipo con el que jugó durante siete temporadas en la máxima categoría. Fue elegido jugador revelación de la Liga en su tercer año en Primera División y con el paso de los años se convirtió en uno de los mejores en su posición, lo que le valió para firmar por uno de los mejores clubes del mundo. Ahora llega al cuadro palmesano para aportar su experiencia, talento y goles.

El Palma Futsal afrontará una temporada más dura de lo habitual con la clasificación para la UEFA Futsal Champions League. En octubre contará con tres partidos más de los habituales, algo que se repetirá en noviembre si se clasifica para la ronda élite europea. Esto obligará al club a contar con una plantilla amplia y de garantías para poder competir a un gran nivel en todos los frentes sin que el exceso de partidos pase factura en el resto de competiciones, un aspecto que suele afectar a los equipos que no están acostumbrados a jugar en Europa y que supone un nivel de exigencia muy grande. En este sentido, el club viene trabajando para reforzar el equipo en todos los frentes necesarios para mejorar y ampliar la plantilla para el curso que viene. La llegada de Saldise es la primera de las operaciones que el club ha conseguido cerrar para unirse al proyecto, que contará con casi toda la plantilla de la pasada temporada salvo con Fabio y Neguinho, que son los dos que han salido por el momento. El Palma Futsal cerró el curso pasado como el equipo menos goleado de la Liga otro año más y uno de los aspectos que el club trabaja para reforzar es la parcela ofensiva, que cuenta con recursos más limitados tras las salidas de Vilela y Raúl Campos el pasado mes de febrero. Saldise es el primero que llega para aumentar el nivel del equipo en ataque. Será presentado cuando llegue a Palma una vez que finalice sus vacaciones.

"En el mejor momento de mi carrera"

Dani Saldise se encuentra de vacaciones en su Pamplona natal y desde allí valora su fichaje tras cerrarse el acuerdo con el Palma Futsal. El pívot asegura que “es una apuesta de ambos. Tanto el club como yo hemos decidido unir nuestros caminos para intentar hacer cosas grandes y seguir creciendo” y reconoce que “es un club que está creciendo mucho en todos los aspectos en los últimos años y no hay más que ver sus números. Todavía no ha ganado nada pero le queda poco por el camino en el que va”. Saldise añade que “yo he decidido venir a este club para intentar ganar y conseguir grandes cosas. Creo que estoy en el mejor momento de mi carrera, tanto a nivel de juego como de madurez y vengo a este club para ganar y conseguir cosas muy bonitas juntos”. El jugador seguirá de vacaciones hasta principios de agosto que es cuando se incorporará a la disciplina balear.

El director deportivo Jose Tirado afirma que Saldise "es un jugador con un hambre descomunal, y siempre digo que el hambre es lo que marca la diferencia"

Por su parte, José Tirado, admite que están "muy contentos con la llegada de Dani porque es uno de los jugadores españoles de presente y de futuro porque creo que tiene margen de crecimiento a pesar de que es uno de los mejores jugadores españoles que hay ahora mismo en el ámbito de la Primera División". El director deportivo del Palma Futsal recuerda que Saldise “fue una de las estrellas de Movistar Inter el año pasado levantando tres títulos” y afirma que “creo que nos va a aportar gol, sobre todo, y un nivel defensivo desde primera línea que va a mantener el nivel competitivo del equipo”. Tirado califica al pívot como “un jugador con un hambre descomunal, yo siempre digo que el hambre es lo que marca la diferencia, y con ganas de venir a Palma y seguir compitiendo al máximo nivel”, a lo que añade que “estamos muy contentos porque creo que es un perfil idóneo para la forma de jugar del Palma y de Vadillo y estoy seguro que va a dar un rendimiento fabuloso".