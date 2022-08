🚨⁣⁣ RENOVACIÓ! 🚨⁣⁣⁣⁣

El jugador Toni Piris ha signat per un any més amb l'equip de Superlliga @ConectaBalear 👏⁣⁣

Molt feliços amb la seva renovació.⁣⁣ 👊🏻

🔝1,82 metres d'alçada⁣⁣⁣⁣⁣

🔥 Lliure ⁣⁣

Benvingut a casa per un any més, Toni!💜 pic.twitter.com/wgydaJ0eEz