El Bayern ha logrado su décimo título de Bundesliga consecutivo tras vencer al Dortmund por 3-1 en el Allianz Arena. El alirón de los de Nagelsmann era cuestión de tiempo y ahora el foco del equipo se centra en el futuro de su goleador Robert Lewandowski. El polaco ha sido noticia en los últimos meses por su posible salida del equipo bávaro. El Barça es uno de los clubes interesados en la incorporación del ariete y Laporta no ha disimulado su interés en los últimos días. Esta Bundesliga podría ser su última con el Bayern.

El delantero llegó al club bávaro libre en el mes de junio de 2014 procedente del Borussia Dortmund, al igual que Mario Götze. El Bayern anunció su fichaje en el mes de enero. La primera temporada del polaco en Baviera fue menos destacada a nivel numérico que las posteriores. En total, Lewandowski jugó 49 partidos oficiales y anotó 25 goles, 17 en Bundesliga y 6 en Champions. Los bávaros cayeron en semifinales ante el Barça de Luis Enrique, que se alzaría con el trofeo, firmando el segundo triplete de su historia. El Bayern, dirigido por Pep Guardiola, logró esa temporada la Bundesliga.

En su segunda campaña fue el máximo goleador de la liga alemana con 30 dianas y los bávaros consiguieron la Copa de Alemania y la Bundesliga. En total, el polaco sumó 42 goles en todas las competiciones (9 en Champions). Sus goles totales en las temporadas posteriores no bajaron de 40, manteniendo una regularidad brutal.

La mejor temporada a nivel numérico de Lewandowski fue la 19/20, en la que sumó 55 goles y 9 asistencias en 47 partidos oficiales. El ariete fue el máximo goleador de la Bundesliga (34), la Champions (15) y la Copa Alemana (6). En cuanto a títulos, esa temporada el Bayern se alzó con el triplete: la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Champions League. El conjunto dirigido por Flick consiguió la orejona tras derrotar al Barça por 2-8 en los cuartos de final, al Lyon por 0-3 en semis y al PSG de Mbappé y Neymar por 0-1 en la final de Lisboa, cerrando así una Champions marcada por el coronavirus. El delantero fue el jugador más destacado del mundo aquella campaña, pero la decisión de France Football de dejar desierto el Balón de Oro 2020 privó al bávaro de conseguirlo. El propio Leo Messi pidió que la revista francesa rectificara su decisión y reclamó el trofeo 2020 para el polaco tras ganar el premio en 2021 al propio Lewandowski.

No obstante, el internacional con Polonia ha sido galardonado con otros premios individuales en sus años en Múnich. Lewandowski ha sido 5 veces máximo goleador de la Bundesliga (lo será por sexta vez cuando termine la presente temporada), Bota de Oro 2020-2021, Mejor Jugador de Europa 2020, otorgado por la UEFA, y The Best (2020 y 2021) de la FIFA, entre otros.

La trayectoria del delantero en el Bayern de Munich ha sido impecable. Lewandowski se ha convertido en uno de los mejores jugadores del mundo mostrando una regularidad al alcance de los elegidos. Los números hablan por sí solos: 342 goles y 57 asistencias en 372 partidos con el Bayern. Con el polaco, el conjunto bávaro ha conseguido 8 Bundesligas, 1 Champions League, 1 Mundial de Clubes, 3 Copas de Alemania, 1 Supercopa de Europa y 5 Supercopas de Alemania. Los entrenadores con los que ha coincidido han sido Guardiola, Ancelotti, Sagnol (interino), Heynckes, Kovac, Flick y Nagelsmann.

Su futuro podría estar lejos de la capital de Baviera tras ocho temporadas y diecinueve títulos. ¿Será Barcelona su próximo destino?