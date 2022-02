"Si dijera que sí mentiría. No se ha dado el mérito que tiene a mi título de MotoGP". El piloto mallorquín Joan Mir, que este fin de semana comienza la temporada en el circuito de Losail (Qatar), reconoce en una entrevista concedida a DAZN que espera "más reconocimiento" al lograr ser campeón de la máxima categoría con Suzuki. "El motivo por el cual vine a Suzuki fue por la dificultad que tiene hacer ganar a Suzuki. Si me hubiera ido a Honda o a Ducati, han ganado más recientemente y, entre comillas, serías uno más que ha ganado con esas marcas. Si ganas con Suzuki en la era moderna, el primero que gana, esperaba un poco más de reconocimiento", explica.

Pese a ello, Mir admite que no es una idea que le obsesione: "He ganado solo en mi segundo año y cada año tengo un poquito más dentro de mí y más que ofrecer. No es un drama para mí que la gente no lo reconozca. Ese título tiene el valor que tiene, ya no lo voy a revalorizar".

De hecho, si algo le motiva este hecho es para seguir exigiéndose más e intentar volver el repetir el éxito que logró en 2020. "Ganar un título lo que te da es más hambre y que ya no te baste con hacer un tercero. Quieres más. Ya has ganado una vez, pues sabes que lo puedes volver a conseguir", apunta en declaraciones a la cadena, que ha incorporado al mallorquín Jorge Lorenzo como comentarista para el Mundial.

Tras una exigente pretemporada, el piloto mallorquín se ve con opciones de poder volver a pelear por el Mundial. "Físicamente estoy mejor que nunca. Me gusta la presión, un ambiente sin presión hace que no des el 100% de ti mismo y a mí me ayuda eso. Tengo buenas vibraciones. Me gusta ser optimista y luego espero que no me sorprenda para mal. Quiero el título, explotar mis virtudes, mejorar mis defectos y ver hasta dónde llegamos", destaca.

A pesar de que el piloto francés Fabio Quartararo fuese quien se llevó el último campeonato, Mir tiene claro que es el catalán Marc Márquez el gran favorito para la temporada que empieza este viernes. "Marc Márquez ha sido y es el piloto a batir. Es el piloto por excelencia en los últimos años aunque Fabio Quartararo haya ganado el campeonato el año pasado. Ellos dos son los rivales ahora mismo y en pista no cambia quién está delante, pero está claro que la experiencia de Marc es algo que le va a ayudar", vaticinó.