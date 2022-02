ℹ️ 𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝗰𝗮𝘁 𝗙𝗙𝗜𝗕



📆 Des de dissabte 12 de febrer, ja no serà necessari presentar el passaport covid per entrenar o jugar a futbol tal com ha anunciat @goib @SalutGOIB @esportsIB #TotsJuntsFeimFutbol https://t.co/OWybAA2jSA