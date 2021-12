Contreras: «Será un honor compartir la banda con Lopetegui»

«¿Nervioso? No, estoy más nervioso con los partidos de Liga. Esto es para intentar disfrutarlo». José Contreras, técnico del Andratx, afronta con tranquilidad el partido de mañana miércoles frente al Sevilla, de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey. «Creo que me a va servir para desconectar un poco de estos días», asevera.

El partido contra el Sevilla supone «el colofón a estos años, en los que la suerte nos está sonriendo, significa que vamos por el buen camino», señala en declaraciones a Diario de Mallorca, e insiste, como ya dijo el día del sorteo que «es algo histórico para el club y para el pueblo», medirse al once dirigido por Julen Lopetegui.

«Y para mí», agrega Contreras, que cumplirá con uno de sus retos: «Siempre sueñas con poder enfrentarte a un entrenador que es ‘top mundial’… todos soñamos con un día así». «Será un honor recibirlo en sa Plana, como ya le dije a Cuco Ziganda (entrenador del Oviedo). Será un placer compartir la banda con Lopetegui», afirma el preparador mallorquín.

Otro sueño sería «pasar la eliminatoria» ante el Sevilla. «Ojalá se repitiera lo del Oviedo, pero en el fútbol dos más dos no son cuatro. Aunque también es impredecible a veces, así que… ¿por qué no?», sentencia, aunque admite que en el sorteo le tocó «el mejor equipo que había en el bombo».

En cuanto al Sevilla, desvela que la preparación del encuentro ha sido distinta a uno de Liga. «He mirado un par de partidos. Creo que harán cambios. No quizás a nivel táctico, pero sí de jugadores. Intentaremos sorprenderles», advierte, y añade: «No quiero encajar un 0-6 o un 0-7. Me gustaría que el equipo compita y que sea un rival digno, que dé una buena imagen».

«Aunque he pensado más en mi equipo que en ellos. Son futbolistas que los conocemos todos. A mis jugadores les puedo guiar un poquito a nivel táctico», explica Contreras, que ha pedido una cosa a sus futbolistas: «Que jueguen sin miedo, que disfruten. Seguro que así sacan lo mejor».

Uno de los aspectos a trabajar en estos días ha sido intentar que sus futbolistas no se despistaran. «Por supuesto, piensas ‘¿cómo hago para que todo el mundo se centre en la Liga’. Pero ellos tenían claro que miro al partido más próximo y se ha hablado poco del Sevilla. Antes de hoy -por ayer- no se ha hablado del partido de Copa. Y no es fácil, porque todo el mundo está hablando de este tema desde el día del sorteo», asegura.

Un ‘tema’ que es un regalo para el club. «Hay que disfrutar el momento, desconectar de todo», señala José Contreras, técnico que reconoce que «seguramente no se vuelva a repetir este momento» en Andratx. «Ni para el pueblo ni para el club», agrega, y por eso destaca que «jugar este partido en Sa Plana es algo especial». «La magia es poder tener a todo un Sevilla, a los mejores del mundo, en un campo de césped artificial», asevera.

Preocupación del Sevilla por la llegada

Y por ese motivo pone en valor «el detalle que ha tenido el Sevilla de querer jugar en nuestro campo, todo han sido facilidades de su parte». En ese aspecto, cabe reseñar que el conjunto andaluz mostró su preocupación por la llegada al municipal andritxol, ya que el autocar en el que lleguen los de Lopetegui tendrá que aparcar a más de cien metros de la entrada.

La Federación Española también establece una serie de condiciones y medidas de seguridad, que finalmente se han solucionado poniendo a disposición del Sevilla unas lanzaderas para trasladar a la expedición hispalense de su autocar al campo del Andratx.