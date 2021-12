Andratx-Sevilla de Copa del Rey: sin entradas, pero con árbitro de Primera

🚨 ATENCIÓN 🚨



❌ ENTRADAS AGOTADAS ❌



Hemos llegado a completar el aforo, por lo que ya no se venderán más entradas.

Sentimos las molestias a todo aquel que quería y no pueda acudir.

Nuestro pequeño Sa Plana no nos da para más.

Gracias 💙🐔



"ABANS UN SOMNI, ARA UNA REALITAT" pic.twitter.com/HcMXhWHMSq