Contreras: “Jugar contra el Sevilla es un premio y queremos dar buena imagen, competir”

Alrededor de 60 personas han seguido en directo en Sa Plana el sorteo de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey, en la que el Andratx ha quedado emparejado con el Sevilla. No estaba el entrenador, José Contreras, a quien el sorteo ha pillado “trabajando”. “He estado mirándolo por el móvil… ‘Venga, va, que no sea el Mallorca’ me decía. Quería algo con solera y ¡mira o que nos ha tocado! Lo mejor que había en el bombo”, señala tras conocer su emparejamiento con un equipo de Champions League.

"Esto va a quedar en la historia, porque es más que posible que el Andratx no vuelva a enfrentarse al Sevilla, y hay que disfrutarlo", explica el técnico mallorquín, que añade: "Que la gente del pueblo pueda ver a todo un equipo de Champions… si ya fue una fue fiesta con el Oviedo, imagínate". "Vamos afrontarlo en la misma línea. Queremos disfrutarlo. Jugar contra el Sevilla es un premio y queremos dar un buena imagne, competir", afirma Contreras, que cree que eliminar al equipo de Julen Lopetegui "sería un milagro". "Hay que disfrutarlo, pero no me gustaría un 0-6 o un 0-7; así que vamos a intentar competir y dar una buena imagen", sentencia. Ribot: "Vamos a disfrutar al máximo" Más feliz que su entrenador está Rafel Ribot, presidente del Andratx. "Lo que han hecho los jugadores, los técnicos, es histórico. Ya lo fue con el Oviedo, imagínate ahora contra todo un Sevilla", asevera. "El resultado casi es igual", señala, y añade: "Sabemos que es difícil y vamos a disfrutar al máximo". La fiesta en Andratx se alargará unos días más. Y también la presencia de las gradas supletorias que se pusieron para el partido contra el Oviedo. "Había 1.200 personas, contra el Sevilla vamos a intentar meter algo más. Ya estoy 'apretando' al concejal de Deportes… Quizás podemos llegar hasta 2.000 personas", explica. Lo que sí tiene claro Ribot es que el Andratx-Sevilla se disputará en Sa Plana. "No nos planteamos jugar en otro sitio. Prefiero hacerlo en nuestro campo, con solo 2.000 personas, a otro sitio con 5.000 y que la mayoría no sean del Andratx", asevera. "Es un premio para todos y queremos disfrutarlo en nuestro campo", sentencia. "A no ser que la Federación nos obligue a jugar en otro sitio", concluye.