Es de sobra conocido el amor hacia el golf que siente el manacorí Rafa Nadal, llegando a competir en torneos de manera oficial. El tenista nunca ha ocultado que, además del fútbol, arovecha huecos en su calendario para acudir a los campos. Y ahora ha sido Jon Rahm, actual número uno del mundo, quién ha desvelado que se enfrentaron en una ocasión y que la victoria cayó del lado del mallorquín.

En el blog especializado 'Ten Golf', el golfista de Barrika recuerda la partida que jugaron ambos. "La oportunidad de jugar con Rafa Nadal surge a través de Ricardo Relinque. Hubo un momento en aquel tiempo en el que se estaba valorando la posibilidad de que una persona de su equipo pudiera trabajar también conmigo. Yo estaba en la uni, en Arizona State, y fuimos de San Diego a Palms Springs porque Rafa estaba jugando al tenis en Palm Springs. Hablamos y nos dijo yo juego al golf, así que si queréis venir podemos echar una partida", explica.

"Para que os hagáis una idea, en aquel momento el único libro que me había leído entero en mi vida era su biografía, así que imaginaros, yo iba emocionado"

Quedaron para verse en el Porcupine Creek, uno de los clubles más exclusivos de Estados Unidos, propiedad de Larry Ellison, confundador de Oracle. Rahm desvela que estaba muy nervioso y emocionado por poder jugar con uno de sus ídolos en el deporte. "Jugamos Rafa y yo y nadie más, al menos es lo que yo recuerdo, no sé si había alguien más, pero como para recordarlo, yo estaba jugando con Rafa Nadal, uno de mis grandes ídolos. Para que os hagáis una idea, en aquel momento el único libro que me había leído entero en mi vida era su biografía, así que imaginaros, yo iba emocionado, diciendo: buah voy a jugar con Rafa, mogollón de preguntas, lo que voy a aprender… Pero aquello fue bastante diferente", apunta.

"Me encontré a un Rafa Nadal en modo competición. En 18 hoyos me habló lo mínimo. Me quería ganar y punto. Y me ganó"

El golfista, que se encuentra en Cádiz preparando el Golf Andalucía Masters, destaca que se encontró a un Nadal totalmente metido en conseguir la victoria. "Me encontré a un Rafa Nadal en modo competición. En 18 hoyos me habló lo mínimo. Me quería ganar y punto. Y me ganó. Le di ocho golpes y en el tee del 13 él estaba cuatro bajo par del campo y yo una menos. Lo recuerdo muy bien. Yo estaba pensando por dentro, ¿pero qué broma es esta?. Y ojo, jugando desde el mismo tee. Era mi segundo año de Universidad y él le pega muy duro, juega muy bien y, sobre todo, es un gran competidor, que es importante. Yo intentaba hablar con él, preguntarle del libro y él… nada, con máxima determinación, pensando sólo en ganar. Fue curioso e interesante", añade.

El golfista vasco se sincera en el texto y explica que le gustaría poder repetir la partida, además de destacar la mentalidad ganadora del manacorí: "Me encantaría poder tener la oportunidad de pasar un poco más de tiempo con él, ahora que soy un deportista de más alto nivel, para aprender más de él y disfrutar más del día… Tengo muy claro lo que tengo que hacer la siguiente vez que podamos jugar. Voy a ir a ganar desde el principio. Pero de verdad, os tenéis que poner en situación, yo estaba bastante acoj…, súper impresionado, jugando con Rafa. ¡Es Rafa Nadal!"

"A ver si podemos encontrar un hueco para jugar la revancha. Me apetece mucho, aunque no es fácil. Eso sí, lo primero que le deseo es que esté totalmente recuperado y pueda volver a entrenar con normalidad y jugar al tenis", concluye.